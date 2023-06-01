Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Выросший ценник руководитель курорта связал с выросшими ценами на «всё — от топлива и запчастей для техники до инструментов и оборудования». Несмотря на том, что стоимость за вход для взрослых выросла, дети до 7 лет по-прежнему могут пройти на соленые озера бесплатно. Более того, дети бесплатно могут пользоваться шезлонгами на территории курорта.
За дополнительные удобства, как всегда, придется добавить сверху. Беседка на шесть человек обойдется в 2 000 рублей. Зонт с шезлонгами можно арендовать за 500 рублей.
Известно, что летний сезон на озерах стартует уже с сегодняшнего дня и продлится до конца сентября. Также в этом году на курорте может появиться бассейн с пресной водой.
Жители Башкирии могут добраться до курорта тремя путями: поездом, автобусом и на машине. Однако с проездом на поезде могут возникнуть трудности. Прямых поездов из Уфы до Соль-Илецка нет. Чтобы оказаться на курорте жителям Башкирии сначала нужно будет доехать до Самары, оттуда же уже придется добираться до станции Илецк-1. Стоимость поездки составит примерно 5000 рублей - и это только в одну сторону.
Отправление в Соль-Илецк на автобусах в Уфе проводится в трех точках: от ТЦ «Июнь», банка «Уралсиб» и Южного автовокзала. Всего предусмотрено два рейса: ранним утром — в 7:00 и вечером — в 23:00. Стоимость билетов от 1 200 рублей на одного пассажира.
Расстояние от Уфы до Соль-Илкецка составляет около 442 километров. Допустим, что машину заправили 92-м бензином со стоимостью 26 рублей за литр, средний расход составит порядка семи литров топлива на сто километров. Таким образом, стоимость дороги на авто встанет в 1500 рублей в одну сторону.
По данным соцсетей, самое дешевое койко-место обойдется туристу из Башкирии в 250 рублей с человека. За проживание в арендованном домике для семьи отдыхающим придется отдать от 1 000 до 8 000 рублей в сутки. Неделя отдыха в Соль-Илецке в 2023 году оценивают примерно в 8 000 рублей на человека.
Ранее стало известно, что в этом году на соленых озерах откроется кафе с башкирскими мотивами и блюдами национальной кухни. Как пояснили в администрации курорта, сделано это было в связи с тем, что жители Башкирии уже на протяжении многих лет выбирают для отдыха именно Соль-Илецк, обеспечивая тем самым ежегодный наплыв туристов. Однако ассортимент блюд и цены остаются неизвестными.
Помимо этого кафе на берегах озер располагаются десятки других заведений общепита. Меню, как правило, без изысков. Цены невысокие. К примеру, шаурма обойдется в 200 рублей, плов с мясом — в 250, напитки от 70 рублей.