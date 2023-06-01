Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня

Жители Башкирии могут добраться до курорта тремя путями: поездом, автобусом и на машине. Однако с проездом на поезде могут возникнуть трудности. Прямых поездов из Уфы до Соль-Илецка нет. Чтобы оказаться на курорте жителям Башкирии сначала нужно будет доехать до Самары, оттуда же уже придется добираться до станции Илецк-1. Стоимость поездки составит примерно 5000 рублей - и это только в одну сторону.