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Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня

1 июня 2023, 06:16
Фото: 1MI
В этом году стоимость входного билета на курорт выросла до 350 рублей с человека, сообщил гендиректор ООО «Соленые озера» Виктор Доценко. Mkset подсчитал, как изменится стоимость летнего отдыха на популярном оздоровительном курорте в этом год с учетом цен на дорогу, проживание и еду.

Выросший ценник руководитель курорта связал с выросшими ценами на «всё — от топлива и запчастей для техники до инструментов и оборудования». Несмотря на том, что стоимость за вход для взрослых выросла, дети до 7 лет по-прежнему могут пройти на соленые озера бесплатно. Более того, дети бесплатно могут пользоваться шезлонгами на территории курорта.

За дополнительные удобства, как всегда, придется добавить сверху. Беседка на шесть человек обойдется в 2 000 рублей. Зонт с шезлонгами можно арендовать за 500 рублей.

Известно, что летний сезон на озерах стартует уже с сегодняшнего дня и продлится до конца сентября. Также в этом году на курорте может появиться бассейн с пресной водой.

Дорога

Жители Башкирии могут добраться до курорта тремя путями: поездом, автобусом и на машине. Однако с проездом на поезде могут возникнуть трудности. Прямых поездов из Уфы до Соль-Илецка нет. Чтобы оказаться на курорте жителям Башкирии сначала нужно будет доехать до Самары, оттуда же уже придется добираться до станции Илецк-1. Стоимость поездки составит примерно 5000 рублей - и это только в одну сторону.

Отправление в Соль-Илецк на автобусах в Уфе проводится в трех точках: от ТЦ «Июнь», банка «Уралсиб» и Южного автовокзала. Всего предусмотрено два рейса: ранним утром — в 7:00 и вечером — в 23:00. Стоимость билетов от 1 200 рублей на одного пассажира.

Расстояние от Уфы до Соль-Илкецка составляет около 442 километров. Допустим, что машину заправили 92-м бензином со стоимостью 26 рублей за литр, средний расход составит порядка семи литров топлива на сто километров. Таким образом, стоимость дороги на авто встанет в 1500 рублей в одну сторону.

Проживание

По данным соцсетей, самое дешевое койко-место обойдется туристу из Башкирии в 250 рублей с человека. За проживание в арендованном домике для семьи отдыхающим придется отдать от 1 000 до 8 000 рублей в сутки. Неделя отдыха в Соль-Илецке в 2023 году оценивают примерно в 8 000 рублей на человека.

Еда

Ранее стало известно, что в этом году на соленых озерах откроется кафе с башкирскими мотивами и блюдами национальной кухни. Как пояснили в администрации курорта, сделано это было в связи с тем, что жители Башкирии уже на протяжении многих лет выбирают для отдыха именно Соль-Илецк, обеспечивая тем самым ежегодный наплыв туристов. Однако ассортимент блюд и цены остаются неизвестными.

Помимо этого кафе на берегах озер располагаются десятки других заведений общепита. Меню, как правило, без изысков. Цены невысокие. К примеру, шаурма обойдется в 200 рублей, плов с мясом — в 250, напитки от 70 рублей.

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