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Сегодня вводится ограничение на трассах Башкирии

1 июня 2023, 05:20
Фото: 1MI

В Башкирии с 1 июня вводится ограничение движения по трассам для большегрузов

Ограничение действует согласно постановлению правительства РБ и будет действовать с 1 июня по 31 августа, сообщает министр транспорта РБ Александр Клебанов.

В Башкирии с сегодняшнего дня и до конца лета вводится ограничение движения по трассам для большегрузов. Об этом сообщает министр транспорта РБ Александр Клебанов. 

Так, ограничение на пользование дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения будет действовать с 10:00 до 22:00 при дневной температуре воздуха выше 32 градусов. 

Глава ведомства объясняет данное ограничение тем, что при повышенной температуре воздуха асфальт перегревается и продавливается под колесами грузовиков.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Дороги#Транспорт#Общество#Автомобиль
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