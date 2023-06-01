Сегодня вводится ограничение на трассах Башкирии

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Башкирии с сегодняшнего дня и до конца лета вводится ограничение движения по трассам для большегрузов. Об этом сообщает министр транспорта РБ Александр Клебанов.
Так, ограничение на пользование дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения будет действовать с 10:00 до 22:00 при дневной температуре воздуха выше 32 градусов.
Глава ведомства объясняет данное ограничение тем, что при повышенной температуре воздуха асфальт перегревается и продавливается под колесами грузовиков.