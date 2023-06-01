РЭО: На Ставрополье будут перерабатывать более 80 000 тонн стекла в год

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что новый комплекс должен улучшить ситуацию с утилизацией отходов в крае. Также с его помощью снизится объём отправляемых на полигоны ТКО, пишет newstracker.ru.
Сообщается, что к концу 2024 года в Российской Федерации будут работать 8 экопромпарков. Кроме Ставрополья, их запустят в Краснодарском крае, Приморье, Ленинградской, Московской и ещё четырёх областях.
В Невинномысске проект реализуется компанией «Кавминсервис». Она будет производить из стеклянных отходов до 20 000 тонн в год стеклобоя 1-го сорта марки «БС» и столько же стеклобоя 1-го сорта марки «КС». Также на заводе будет изготавливаться стеклобой «Микс тарный».
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что экопромпарки приближают построение в России экономики замкнутого цикла. Кроме этого, они помогут выполнить одну из обозначенных в нацпроекте «Экология» целей — уменьшение объёма захоронения отходов на полигонах на 50%.
Напомним: в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» разработана проектная документация на объекты инфраструктуры экопромышленных парков и уже получены положительные заключения государственной экспертизы.
Также отмечается, что компании, которые будут работать в ЭПП, помогут возвращать в оборот свыше миллиона тонн вторсырья каждый год. К тому же резиденты экопромпарков будут пользоваться различными мерами господдержки.