РЭО: На Ставрополье будут перерабатывать более 80 000 тонн стекла в год

В Невинномысске проект реализуется компанией «Кавминсервис». Она будет производить из стеклянных отходов до 20 000 тонн в год стеклобоя 1-го сорта марки «БС» и столько же стеклобоя 1-го сорта марки «КС». Также на заводе будет изготавливаться стеклобой «Микс тарный».