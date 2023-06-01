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РЭО: На Ставрополье будут перерабатывать более 80 000 тонн стекла в год

1 июня 2023, 13:20
Фото: 1MI
В Ставропольском крае, в Невинномысске, к концу 2024 года будет запущен объект утилизации отходов стекла мощностью до 80 000 тонн в год.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что новый комплекс должен улучшить ситуацию с утилизацией отходов в крае. Также с его помощью снизится объём отправляемых на полигоны ТКО, пишет newstracker.ru.

Сообщается, что к концу 2024 года в Российской Федерации будут работать 8 экопромпарков. Кроме Ставрополья, их запустят в Краснодарском крае, Приморье, Ленинградской, Московской и ещё четырёх областях.

В Невинномысске проект реализуется компанией «Кавминсервис». Она будет производить из стеклянных отходов до 20 000 тонн в год стеклобоя 1-го сорта марки «БС» и столько же стеклобоя 1-го сорта марки «КС». Также на заводе будет изготавливаться стеклобой «Микс тарный».

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что экопромпарки приближают построение в России экономики замкнутого цикла. Кроме этого, они помогут выполнить одну из обозначенных в нацпроекте «Экология» целей — уменьшение объёма захоронения отходов на полигонах на 50%.

Напомним: в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» разработана проектная документация на объекты инфраструктуры экопромышленных парков и уже получены положительные заключения государственной экспертизы.

Также отмечается, что компании, которые будут работать в ЭПП, помогут возвращать в оборот свыше миллиона тонн вторсырья каждый год. К тому же резиденты экопромпарков будут пользоваться различными мерами господдержки.

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