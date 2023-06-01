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Published Сегодня, 04:33

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Озвучена причина крупного лесного пожара в Башкирии

1 июня 2023, 04:33
Фото: МЧС РБ

Власти Башкирии назвали причину крупного лесного пожара, который тушат с 28 мая

Пожар в Калтасинском районе начался 28 мая, с тех пор возгорание удалось локализовать. Накануне власти сообщили, что стало причиной пожара.

В администрации Краснокамского района заявили, что крупный лесной пожар, который не могут потушить с 28 мая, начался по вине человека.

— Причины и виновные устанавливаются, но уже сейчас понятно, что всему виной человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем, — заявили в администрации районе.

По данным МЧС РБ, пожар зафиксирован в Калтасинском районе в 4-6 километрах от села Куянова (Краснокамский район). В тушении пожара помогают добровольцы и местные жители, задействован также вертолет КА-32. Всего в ликвидации пожара участвуют 84 человека, 22 единицы техники и около 400 местных жителей.

— По всему периметру пожара проведена опашка, имеются естественные преграды — дороги. Происходит горение лесной подстилки, кустарников, пней. Местность местами болотистая, имеются сложности проезда специальной техники. Тушение продолжается, — добавили в пресс-службе МЧС РБ.

В администрации Краснокамского района добавили, что в течение трех дней из-за сильного ветра продолжали появляться очаги возгорания, усугубляло ситуацию тление торфяника. 31 мая ситуацию удалось стабилизовать. Пожар локализован, а распространения огня с Калтасинского района на территорию Краснокамского, по данным администрации района, не допущено. Ситуация находится на контроле МЧС РБ. 

#Пожар#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Пожарно-спасательная часть#Лесные пожары#Лес#Происшествия#Общество
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