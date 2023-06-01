Озвучена причина крупного лесного пожара в Башкирии

По данным МЧС РБ, пожар зафиксирован в Калтасинском районе в 4-6 километрах от села Куянова (Краснокамский район). В тушении пожара помогают добровольцы и местные жители, задействован также вертолет КА-32. Всего в ликвидации пожара участвуют 84 человека, 22 единицы техники и около 400 местных жителей.