Новый купол мечети Ар-Рахим, снос ярмарочных павильонов и открытие пляжного сезона

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В Уфе у Дворца спорта набирает обороты очередной скандал из-за решения демонтировать все ярмарочные павильоны. Основанием для сноса послужил рейд сотрудников МЧС РБ, который показал, что павильоны не соответствуют правилам пожарной безопасности. Арендаторов, по информации администрации Октябрьского района Уфы, предупредили о выселении еще месяц назад и они уже якобы приступили к переезду. Однако далеко не все оказались согласны переезжать. Продавцы и владельцы торговых точек требуют оставить павильоны и дать им доработать до 30 июня.
Снесенный ранее сильным порывом ветра купол одного из минаретов строящейся уже более десяти лет мечети Ар-Рахим доставят в Уфу по частям, а позже приступят к работам по его установке. По словам главы ДУМ РБ, новый купол на минарет планируется установить примерно через полторы-две недели. Он также отметил, что купол в разобранном виде был направлен в Уфу днем ранее и прибудет в башкирскую столицу в скором времени.
В этом году стоимость входного билета на курорт выросла до 350 рублей с человека, сообщил гендиректор ООО «Соленые озера» Виктор Доценко. Mkset подсчитал, как изменится стоимость летнего отдыха на популярном оздоровительном курорте в этом год с учетом цен на дорогу, проживание и еду. Помимо этого с сегодняшнего дня в Башкирии официально открыт пляжный сезон. Для жителей республики в этом году подготовили свыше сотни пляжей. Ознакомиться со списком можно здесь.
В Башкирии с сегодняшнего дня и до конца лета вводится ограничение движения по трассам для большегрузов. Так, ограничение на пользование дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения будет действовать с 10:00 до 22:00 при дневной температуре воздуха выше 32 градусов. О причинах ввода ограничения высказался глава регионального Минтранса Александр Клебанов.
В Башкирии начато судебное разбирательство в отношении сотрудника газовой службы, по вине которого погиб ребенок. Помимо этого во время разбирательств следователи узнали о еще одном преступлении. Мужчину якобы заметили в компании несовершеннолетних девочек в салоне его авто.