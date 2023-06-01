Новый купол мечети Ар-Рахим, снос ярмарочных павильонов и открытие пляжного сезона

Снесенный ранее сильным порывом ветра купол одного из минаретов строящейся уже более десяти лет мечети Ар-Рахим доставят в Уфу по частям, а позже приступят к работам по его установке. По словам главы ДУМ РБ, новый купол на минарет планируется установить примерно через полторы-две недели. Он также отметил, что купол в разобранном виде был направлен в Уфу днем ранее и прибудет в башкирскую столицу в скором времени.