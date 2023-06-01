«Ничего не осталось»: жители Башкирии рассказали о нашествии непарного шелкопряда

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Женщина задается вопросом, когда власти намерены провести обработку лесных массивов от насекомых.
— Когда начнут обрабатывать леса От не парного шелкопряда? Аургазинский район. Совсем ничего уже не осталось, — пишет местная жительница.
На предоставленных ею фото видно, как по нескольку штук непарников сидят на стеблях травы и ползают по деревьям.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минэкологии. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, жители Башкирии уже не первый год сталкиваются с нашествием насекомых. Так, годом ранее жители Кумертау сообщали о «полчищах» личинок, пожиравших молодую листву на деревьях. Более того, личинки пробрались и на огороды местных жителей, где, с их слов, «поедают все подряд».
Как сообщал ранее Mkset на защиту Стерлитамакского лесничества от непарного шелкопряда в 2022 году власти Башкирии выделили 125 миллионов рублей. Обработка осуществлялась наземным способом в очагах размножения непарного шелкопряда, выявленных по итогам прошлого года. Её общая площадь составляет порядка 65 тыс. га.