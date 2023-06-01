«Ничего не осталось»: жители Башкирии рассказали о нашествии непарного шелкопряда

Напомним, жители Башкирии уже не первый год сталкиваются с нашествием насекомых. Так, годом ранее жители Кумертау сообщали о «полчищах» личинок, пожиравших молодую листву на деревьях. Более того, личинки пробрались и на огороды местных жителей, где, с их слов, «поедают все подряд».