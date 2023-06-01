«Нет администрации»: в мэрии прокомментировали ситуацию с бомжами в парке Уфы

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Уфимка Гузель Х. сообщила, что с наступлением теплой погоды сквер едва ли не оккупировали люди без определённого места жительства. На скамейках в сквере они устраивают шумные посиделки со спиртным, там же спят и справляют нужду.
Как сообщили в администрации, у сквера действительно нет администрации как таковой, уборку на его территории проводит МБУ «Горзеленхоз» г. Уфы. О нахождении в сквере людей без определенного места жительства уфимцы могут сообщить в соответствующие органы, откуда информация будет позднее передана правоохранителям.
— В случае, если поступают обращения по факту нахождения людей без определенного жительства, информация передается в правоохранительные органы, — сообщили в мэрии Уфы.
Ранее уфимка пожаловалась на бомжей, поселившихся в доме с почти столетней историей. По её словам, фасад дома по улице Карла Маркса 54/1, построенного ещё в 1927 году, приходит в обветшание, а внутри обживаются люди без определённого места жительства.