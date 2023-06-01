mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Изображение материала

«Нет администрации»: в мэрии прокомментировали ситуацию с бомжами в парке Уфы

1 июня 2023, 10:05
Фото: 1MI
Жители близлежащих домов пожаловались на бомжей, облюбовавших скамейки неподалеку от детской площадки в сквере «Дубки». По их словам, люди низкого социального статуса пользуются тем, что в парке нет охраны. Ситуацию Mkset прокомментировали в городской администрации.

Уфимка Гузель Х. сообщила, что с наступлением теплой погоды сквер едва ли не оккупировали люди без определённого места жительства. На скамейках в сквере они устраивают шумные посиделки со спиртным, там же спят и справляют нужду.

Как сообщили в администрации, у сквера действительно нет администрации как таковой, уборку на его территории проводит МБУ «Горзеленхоз» г. Уфы. О нахождении в сквере людей без определенного места жительства уфимцы могут сообщить в соответствующие органы, откуда информация будет позднее передана правоохранителям.

— В случае, если поступают обращения по факту нахождения людей без определенного жительства, информация передается в правоохранительные органы, — сообщили в мэрии Уфы.

Ранее уфимка пожаловалась на бомжей, поселившихся в доме с почти столетней историей. По её словам, фасад дома по улице Карла Маркса 54/1, построенного ещё в 1927 году, приходит в обветшание, а внутри обживаются люди без определённого места жительства.

Читайте также:
МВД устанавливает личности, занимавшихся непотребствами на «Аллее сказок» в УфеВ 2022 году в Башкирии помощи у власти просили в разы больше бомжей, чем в 2021 году«20 лет я бомж»: сирота из Уфы, живущая в бане с детьми, вышла на пикет к мэрии
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Парки и скверы#Летний оздоровительный отдых#Алкоголь#Город#Общество
Подпишитесь
«Идти некуда»: арендаторы скандальной ярмарки в Уфе выступили против сноса павильонов
Сегодня, 08:14
Глава ДУМ Башкирии раскрыл, когда заменят купол, упавший с мечети Ар-Рахим
Сегодня, 09:25
Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня
Сегодня, 06:16
На фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе власти потратят 13 миллионов
Сегодня, 09:12
«Ждём тебя»: уфимцы удивились новым платежкам за коммуналку
Сегодня, 08:46
Сегодня вводится ограничение на трассах Башкирии
Сегодня, 05:20