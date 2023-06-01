«Нет администрации»: в мэрии прокомментировали ситуацию с бомжами в парке Уфы

Как сообщили в администрации, у сквера действительно нет администрации как таковой, уборку на его территории проводит МБУ «Горзеленхоз» г. Уфы. О нахождении в сквере людей без определенного места жительства уфимцы могут сообщить в соответствующие органы, откуда информация будет позднее передана правоохранителям.