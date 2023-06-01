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Не пожалел никого: тройное убийство совершил обезумевший житель Башкирии

1 июня 2023, 11:59
Фото: 1MI

Житель Салавата зарезал жену и двух детей-инвалидов на глазах восьмилетнего внука

Мужчина признал вину, а следствие выяснило подробности трагедии, сообщает прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя Салавата. Мужчина обвиняется в убийстве собственной семьи с особой жестокостью.

Как сообщает ведомство, в августе 2022 года мужчина выпивал вместе со своей семьей - женой и двумя взрослыми сыновьями-близнецами, которые имели инвалидность.  На почве бытовых разногласий они поссорились, в результате глава семейства зарезал всю свою семью, причем сделал это на глазах восьмилетнего внука. Известно, что мужчина признал вину в совершении преступления.

#Валерия Панаева
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