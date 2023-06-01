Не пожалел никого: тройное убийство совершил обезумевший житель Башкирии

Как сообщает ведомство, в августе 2022 года мужчина выпивал вместе со своей семьей - женой и двумя взрослыми сыновьями-близнецами, которые имели инвалидность. На почве бытовых разногласий они поссорились, в результате глава семейства зарезал всю свою семью, причем сделал это на глазах восьмилетнего внука. Известно, что мужчина признал вину в совершении преступления.