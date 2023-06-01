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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

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На центральных улицах Уфы будет частично ограничено автомобильное движение

1 июня 2023, 12:43
Фото: 1MI

В Уфе на 6 часов 3 июня ограничат движение на участках улиц Ленина и Чернышевского

Улица будет недоступна в течение шести часов — с 00:00 до 6:00, сообщили в городской администрации

Сообщается, что проезд по улице Ленина будет ограничен на участке от улицы Чернышевского до улицы Кирова. На Коммунистической — от улицы Ленина до Крупской.

Как пояснили в администрации, ограничения вводятся в целях безопасности так, как в указанный период на данных участках пройдут работы по переустройству воздушных линий связи и энергоснабжения. Они расположены на опорах наружного освещения, власти же планируют перенести их в подземные кабельные канализации. При этом подчеркивается, что работы подобного плана чаще всего проводятся в ночные часы, чтобы не создавать неудобств для жителей города.

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#Азамат Нухов
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