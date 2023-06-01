На центральных улицах Уфы будет частично ограничено автомобильное движение

Как пояснили в администрации, ограничения вводятся в целях безопасности так, как в указанный период на данных участках пройдут работы по переустройству воздушных линий связи и энергоснабжения. Они расположены на опорах наружного освещения, власти же планируют перенести их в подземные кабельные канализации. При этом подчеркивается, что работы подобного плана чаще всего проводятся в ночные часы, чтобы не создавать неудобств для жителей города.