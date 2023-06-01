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На фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе власти потратят 13 миллионов

1 июня 2023, 09:12
Фото: 1MI

В Уфе на аренду оборудования и сцены для «Сердца Евразии» потратят 13 млн рублей

Фестиваль состоится в Уфе в конце июня, для которого на аренду оборудования и сцены власти готовы потратить до 13 миллионов рублей.

Для организации фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе Башгосфилармония им. Ахметова ищет поставщика звукового, светового, светодиодного оборудования и сценических конструкций. Информация о поиске арендодателя опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно договору поставщик обязан будет предоставить оборудование в аренду на срок с 10:00 26 июня до 23:59 28 июня, а также доставить его к месту проведения фестиваля. Начальная и максимальная стоимость контракта установлена в размере 13 миллионов рублей. Размещен тендер был 31 мая, заявки на участие принимаются до 13 июня.

Напомним, что фестиваль «Сердце Евразии» состоится в Уфе с 26 по 28 июня. О том, как проходило мероприятие в прошлом году Mkset рассказывал здесь. 

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Фестиваль#Концерт#Госзакупки#Общество#Город
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