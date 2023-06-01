На фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе власти потратят 13 миллионов

Согласно договору поставщик обязан будет предоставить оборудование в аренду на срок с 10:00 26 июня до 23:59 28 июня, а также доставить его к месту проведения фестиваля. Начальная и максимальная стоимость контракта установлена в размере 13 миллионов рублей. Размещен тендер был 31 мая, заявки на участие принимаются до 13 июня.