На фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе власти потратят 13 миллионов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Для организации фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе Башгосфилармония им. Ахметова ищет поставщика звукового, светового, светодиодного оборудования и сценических конструкций. Информация о поиске арендодателя опубликована на сайте Госзакупок.
Согласно договору поставщик обязан будет предоставить оборудование в аренду на срок с 10:00 26 июня до 23:59 28 июня, а также доставить его к месту проведения фестиваля. Начальная и максимальная стоимость контракта установлена в размере 13 миллионов рублей. Размещен тендер был 31 мая, заявки на участие принимаются до 13 июня.
Напомним, что фестиваль «Сердце Евразии» состоится в Уфе с 26 по 28 июня. О том, как проходило мероприятие в прошлом году Mkset рассказывал здесь.