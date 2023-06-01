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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Лукашенко предупреждает о росте напряженности вокруг СНГ

1 июня 2023, 12:10
Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) становится все более напряженной. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Мы видим, что военно-политическая обстановка вокруг нашего Содружества все более обостряется, и она будет продолжать обостряться», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что наблюдается увеличение военной мощи стран НАТО и непрецедентная концентрация вооруженных сил вблизи территорий государств СНГ, а также разжигание религиозных и вооруженных конфликтов, пишет RT.

Кроме того, Лукашенко заявил о подготовке Западом плана силового захвата власти в Белоруссии.

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