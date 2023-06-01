Лукашенко предупреждает о росте напряженности вокруг СНГ

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
«Мы видим, что военно-политическая обстановка вокруг нашего Содружества все более обостряется, и она будет продолжать обостряться», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что наблюдается увеличение военной мощи стран НАТО и непрецедентная концентрация вооруженных сил вблизи территорий государств СНГ, а также разжигание религиозных и вооруженных конфликтов, пишет RT.
Кроме того, Лукашенко заявил о подготовке Западом плана силового захвата власти в Белоруссии.