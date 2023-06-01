Лето в Башкирии начнется с гроз, ливней и сильного ветра

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В первый день лета в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы, ветер прогнозируется юго-западный умеренный, однако местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +27...+32 градуса.
Синоптики предупреждают, что в большинстве районов республики сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.
Существенных изменений в погоде 2 и 3 июня, по данным гидрометцентра, не будет. Жителей ждут кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. Температура воздуха ночью в эти дни составит +13...+21 градус, а днем поднимется до +26...+33 градуса.