mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Изображение материала

Лето в Башкирии начнется с гроз, ливней и сильного ветра

1 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI

На Башкирию надвигается грозовой фронт

Однако температура воздуха будет достигать +32 градусов, уведомили в Башгидрометцентре.

В первый день лета в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и грозы, ветер прогнозируется юго-западный умеренный, однако местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +27...+32 градуса. 

Синоптики предупреждают, что в большинстве районов республики сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. 

Существенных изменений в погоде 2 и 3 июня, по данным гидрометцентра, не будет. Жителей ждут кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. Температура воздуха ночью в эти дни составит +13...+21 градус, а днем поднимется до +26...+33 градуса. 

#Общество#Новости Башкирии#Погода#Штормовое предупреждение#Погода на лето#Грозы#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Идти некуда»: арендаторы скандальной ярмарки в Уфе выступили против сноса павильонов
Сегодня, 08:14
Глава ДУМ Башкирии раскрыл, когда заменят купол, упавший с мечети Ар-Рахим
Сегодня, 09:25
Сезон открыт: во сколько обойдется поездка в Соль-Илецк из Башкирии с 1 июня
Сегодня, 06:16
На фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе власти потратят 13 миллионов
Сегодня, 09:12
«Ждём тебя»: уфимцы удивились новым платежкам за коммуналку
Сегодня, 08:46
Сегодня вводится ограничение на трассах Башкирии
Сегодня, 05:20