Лето в Башкирии начнется с гроз, ливней и сильного ветра

Существенных изменений в погоде 2 и 3 июня, по данным гидрометцентра, не будет. Жителей ждут кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. Температура воздуха ночью в эти дни составит +13...+21 градус, а днем поднимется до +26...+33 градуса.