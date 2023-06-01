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Published Сегодня, 12:28

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Крупный пожар в Башкирии уничтожил восемь построек

1 июня 2023, 12:28
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В селе в Башкирии в результате пожара сгорело два дома и шесть нежилых построек

В селе Кочкарь Мелеузовского района произошел пожар. Пламенем значительно повреждены два дома, а также шесть нежилых построек, в числе которых сараи и баня. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что в тушении огня принимали участие как пожарные МЧС России, так и добровольные пожарные команды. Помимо этого к месту пожара были направлены три пожарных ствола.

Пожар был локализован на площади порядка 400 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, сотрудники ведомства занимаются проливкой и разбирают конструкции. Над установлением причин пожара работает дознаватель МЧС.

Напомним, ранее в СНТ «Заозерный» в Уфимском районе загорелся жилой дом. На месте пожара обнаружен пострадавший мужчина, который госпитализирован врачами в ГКБ №18. Состояние врачами оценивается как тяжелое. Помимо этого на месте пожара нашли тела двух женщин.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Пожар#Жилые дома#МЧС#МЧС России#Происшествия
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