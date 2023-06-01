Крупный пожар в Башкирии уничтожил восемь построек

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Сообщается, что в тушении огня принимали участие как пожарные МЧС России, так и добровольные пожарные команды. Помимо этого к месту пожара были направлены три пожарных ствола.
Пожар был локализован на площади порядка 400 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, сотрудники ведомства занимаются проливкой и разбирают конструкции. Над установлением причин пожара работает дознаватель МЧС.
Напомним, ранее в СНТ «Заозерный» в Уфимском районе загорелся жилой дом. На месте пожара обнаружен пострадавший мужчина, который госпитализирован врачами в ГКБ №18. Состояние врачами оценивается как тяжелое. Помимо этого на месте пожара нашли тела двух женщин.