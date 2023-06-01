Крупный пожар в Башкирии уничтожил восемь построек

В селе в Башкирии в результате пожара сгорело два дома и шесть нежилых построек

В селе Кочкарь Мелеузовского района произошел пожар. Пламенем значительно повреждены два дома, а также шесть нежилых построек, в числе которых сараи и баня. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.