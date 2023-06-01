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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

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Известное здание в центре Уфы взяли под государственную охрану

1 июня 2023, 13:58
Фото: 1MI

В Уфе утвержден предмет охраны Гостиного двора

Башкультнаследие утвердило предмет охраны Гостиного двора в Уфе. Соответствующий приказ был опубликовал на портале правовой информации сегодня, 1 июня.

Сообщается, что предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения являются местоположение Гостиного двора, а также его лицевые и внутренние фасады, выполненные в духе классицизма, крыша, сохранившиеся кирпичные пилоны, своды и арочные проёмы подвального уровня.

Согласно справке Башкультнаследия, проект уфимского Гостиного двор был разработан архитектором и профессором Авраамом Мельниковым. Строительство здания на Верхнеторговой площади было начато в 1825 году и продлилось более 40 лет. Торговые ряды открылись в 1868 году.

В скором времени после открытия Гостиный двор стал торговым, деловым и культурным центром всей губернии. С 1941 года Гостиный двор занимали эвакуированные Серпуховская ткацкая и Ярцевская прядильная фабрики, после Великой Отечественной войны — Уфимский хлопчатобумажный комбинат. В 1980 году комбинат переехал на новое место, здание опустело и оказалось заброшенным. В 1995 году было принято решение о реконструкции Гостиного двора. Здание было полностью перестроено через четыре года.

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