Известное здание в центре Уфы взяли под государственную охрану

В скором времени после открытия Гостиный двор стал торговым, деловым и культурным центром всей губернии. С 1941 года Гостиный двор занимали эвакуированные Серпуховская ткацкая и Ярцевская прядильная фабрики, после Великой Отечественной войны — Уфимский хлопчатобумажный комбинат. В 1980 году комбинат переехал на новое место, здание опустело и оказалось заброшенным. В 1995 году было принято решение о реконструкции Гостиного двора. Здание было полностью перестроено через четыре года.