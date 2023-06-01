«Идти некуда»: арендаторы скандальной ярмарки в Уфе выступили против сноса павильонов

Однако за сохранение ярмарки перед Дворцом спорта сразу вступились как сами предприниматели, так и обычные горожане, отметив что этим решением власти «губят село». Кроме того, жители ближайших домов также отметили, что благоустройство сквера Михалева, который прилегают к Дворцу спорта, нужна гораздо меньше, чем данная ярмарка, так как скверов в этом районе, по их мнению, достаточно. Такое благоустройство горожане назвали «вредительством».