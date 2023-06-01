«Идти некуда»: арендаторы скандальной ярмарки в Уфе выступили против сноса павильонов

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Уфе у Дворца спорта набирает обороты очередной скандал из-за решения демонтировать все ярмарочные павильоны. Основанием для сноса послужил рейд сотрудников МЧС РБ, который показал, что павильоны не соответствуют правилам пожарной безопасности.
Арендаторов, по информации администрации Октябрьского района Уфы, предупредили о выселении еще месяц назад и они уже якобы приступили к переезду.
Однако предприниматели оказались не сильно рады вынужденному переезду. В телеграм-канале «Пульс Уфы, РБ, РФ» было опубликовано видео встречи представителей администрации с арендаторами павильона. На видео арендаторы просят предоставить им «бумагу» о закрытии рынка, а также оставить павильоны и дать им доработать до 30 июня.
— Мне 56 лет, мне идти некуда, я буду судиться. Я на 18 июля записалась к Хабирову, — сообщает предпринимательница.
Представители администрации в свою очередь объясняют, что в таком виде павильоны не могут существовать, так как это представляет угрозу жизни и здоровью покупателей.
Напомним, что первый павильон демонтировали еще в апреле этого года. В своих социальных сетях глава Октябрьского района Уфы сообщил, что решение было принято на основании аварийного состоянии конструкции шатра. Арендаторам тогда предложили альтернативный вариант — торговать на специально отведённых местах в многофункциональном центре «Артерия» на проспекте Октября.
Однако за сохранение ярмарки перед Дворцом спорта сразу вступились как сами предприниматели, так и обычные горожане, отметив что этим решением власти «губят село». Кроме того, жители ближайших домов также отметили, что благоустройство сквера Михалева, который прилегают к Дворцу спорта, нужна гораздо меньше, чем данная ярмарка, так как скверов в этом районе, по их мнению, достаточно. Такое благоустройство горожане назвали «вредительством».