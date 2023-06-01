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Глава ДУМ Башкирии раскрыл, когда заменят купол, упавший с мечети Ар-Рахим

1 июня 2023, 09:25
Фото: 1MI

Стало известно, когда заменят купол, упавший с минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

Снесенный ранее сильным порывом ветра купол одного из минаретов строящейся уже более десяти лет мечети Ар-Рахим доставят в Уфу по частям, а позже приступят к работам по его установке, об этом Mkset сообщил глава Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин

По словам Биргалина, новый купол на минарет планируется установить примерно через полторы-две недели. Он также отметил, что купол в разобранном виде был направлен в Уфу днем ранее и прибудет в башкирскую столицу в скором времени.

— Сначала его соберут, а потом будут поднимать большим краном. По срокам — это где-то неделя-полторы, — прокомментировал Биргалин.

Напомним, купол с минарета мечети Ар-Рахим снесло сильным порывом ветра несколькими месяцами ранее, в середине марта этого года. Данную информацию подтвердил Айнур Биргалин, сообщивший, что причиной падения купола стал шквалистый ветер. Однако позднее глава ДУМ РБ заявил, что падение могло произойти, в том числе из-за инженерного просчета. По информации пресс-службу МЧС по РБ, помимо самого купола от ветра пострадало также 70 квадратных метров строительных лесов, окружавших недостроенную мечеть.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
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