Глава ДУМ Башкирии раскрыл, когда заменят купол, упавший с мечети Ар-Рахим

Напомним, купол с минарета мечети Ар-Рахим снесло сильным порывом ветра несколькими месяцами ранее, в середине марта этого года. Данную информацию подтвердил Айнур Биргалин, сообщивший, что причиной падения купола стал шквалистый ветер. Однако позднее глава ДУМ РБ заявил, что падение могло произойти, в том числе из-за инженерного просчета. По информации пресс-службу МЧС по РБ, помимо самого купола от ветра пострадало также 70 квадратных метров строительных лесов, окружавших недостроенную мечеть.