Глава ДУМ Башкирии раскрыл, когда заменят купол, упавший с мечети Ар-Рахим

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По словам Биргалина, новый купол на минарет планируется установить примерно через полторы-две недели. Он также отметил, что купол в разобранном виде был направлен в Уфу днем ранее и прибудет в башкирскую столицу в скором времени.
— Сначала его соберут, а потом будут поднимать большим краном. По срокам — это где-то неделя-полторы, — прокомментировал Биргалин.
Напомним, купол с минарета мечети Ар-Рахим снесло сильным порывом ветра несколькими месяцами ранее, в середине марта этого года. Данную информацию подтвердил Айнур Биргалин, сообщивший, что причиной падения купола стал шквалистый ветер. Однако позднее глава ДУМ РБ заявил, что падение могло произойти, в том числе из-за инженерного просчета. По информации пресс-службу МЧС по РБ, помимо самого купола от ветра пострадало также 70 квадратных метров строительных лесов, окружавших недостроенную мечеть.