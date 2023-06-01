Без слез не взглянешь: раскрыт прогноз погоды в Соль-Илецке на первую неделю июня

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Сезон в Соль-Илецке начинается с невыносимой жары. Так, по данным Яндекс.Погоды, днем и вечером 1 июня столбик термометра достигнет +34 градусов тепла. При этом вечером при такой же температуре ожидается пасмурная погода. Осадков не придвидится.
Под «тридцатник» и без дождей будет вплоть до 5 июня, 6 числа станет чуть полегче — днем до +26 градусов, а ночью похолодает и вовсе до +15…+19 градусов.
В целом в первую неделю июня на курорте установится жара — при такой погоде вода в озерах, скорее всего, прогреется быстрее.
Ранее Mkset подсчитал, во сколько жителям Башкирии обойдется поездка на соленые озера.