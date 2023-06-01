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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:41

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Без слез не взглянешь: раскрыт прогноз погоды в Соль-Илецке на первую неделю июня

1 июня 2023, 07:36
Фото: mkset.ru
1 июня на соленых озерах в Соль-Илецке открылся купальный сезон. Однако погода точно удивит многих жителей Башкирии, которые собираются туда поехать.

Сезон в Соль-Илецке начинается с невыносимой жары. Так, по данным Яндекс.Погоды, днем и вечером 1 июня столбик термометра достигнет +34 градусов тепла. При этом вечером при такой же температуре ожидается пасмурная погода. Осадков не придвидится.

Под «тридцатник» и без дождей будет вплоть до 5 июня, 6 числа станет чуть полегче — днем до +26 градусов, а ночью похолодает и вовсе до +15…+19 градусов.

В целом в первую неделю июня на курорте установится жара — при такой погоде вода в озерах, скорее всего, прогреется быстрее. 

Ранее Mkset подсчитал, во сколько жителям Башкирии обойдется поездка на соленые озера.

#Валерия Панаева
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