Без слез не взглянешь: раскрыт прогноз погоды в Соль-Илецке на первую неделю июня

Сезон в Соль-Илецке начинается с невыносимой жары. Так, по данным Яндекс.Погоды, днем и вечером 1 июня столбик термометра достигнет +34 градусов тепла. При этом вечером при такой же температуре ожидается пасмурная погода. Осадков не придвидится.