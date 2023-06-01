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Базы отдыха в Уфе: где провести летние выходные

1 июня 2023, 13:58
Фото: piqsels.com
Базы отдыха в Уфе: где провести летние выходные
Необязательно отправляться в дальние поездки, чтобы отдохнуть летом в Уфе. Мы собрали лучшие базы отдыха в Уфе и области на 2023 год, где можно бюджетно и полноценно отдохнуть всей семьей.
Сюжет
Отдых

Недорогие базы отдыха на выходные в Уфе

Возле Уфы расположено множество турбаз, коттеджных поселков, курортно-оздоровительных комплексов. Поэтому среди них вполне можно найти бюджетный вариант отдыха на выходные летом. Средняя цена за размещение в 2023 году — 2500 рублей за сутки за номер.

Недорого можно отдохнуть в экоклубе в с. Нижнетимкино и на турбазе в заповеднике Шульган-Таш на берегу реки Белой. При этом за вполне умеренную цену здесь можно получить массу впечатлений — целебный воздух, прогулки по лесу, конные прогулки, банные процедуры и др.

Также бюджетные варианты есть в туркомплексах в Ургуново и Заливном — номера от 1500 руб. за сутки.

Недорогие базы отдыха на выходные в УфеНедорогие базы отдыха на выходные в Уфе
Недорогие базы отдыха на выходные в Уфе
Фото: piqsels.com

Базы отдыха с отдельными домиками в Уфе

Экозона с отдельными домиками есть в 85 километрах от Уфы по правому берегу реки Зилим. Деревянные домики-шалаши расположены среди леса и оборудованы всем необходимым для проживания. Также на территории базы отдыха можно поставить собственную палатку.

Недорогая база отдыха с отдельными деревянными домиками находится на берегу реки Белой в д. Сосновый Бор. Домики располагаются в лесопарковой зоне в окружении вековых сосен, здесь есть мангальные зоны, детская площадка, велопрокат, баня.

В топ мест, где можно отдохнуть в выходные летом 2023 года, входит парк-отель, расположенный в 80 км от Уфы в Нуримановском районе. Это единственная на карте Башкирии зона отдыха, состоящая из купольных домов, возведенных среди озер и леса. Вокруг территории — настоящий лес с дикими зверями, восемь озер, где можно поудить рыбу. Из развлечений: контактный мини-зоопарк, детский городок, страусиная ферма, баня, катание на лошадях, стрельба из арбалета.

Базы отдыха с отдельными домиками в УфеБазы отдыха с отдельными домиками в Уфе
Базы отдыха с отдельными домиками в Уфе
Фото: piqsels.com

Базы отдыха с рыбалкой в Уфе

В Башкирии множество больших и малых водоемов, где водится рыба. Лучшие места для рыбалки в Уфе в 2023 году — это реки Белая и Дема, Павловское водохранилище, озеро Ольховое. Кроме того, удить рыбу летом можно в мелких речках и озерах.

Рыболовные базы с прокатом лодок и рыболовных снастей есть в селе Красный Ключ и в селе Бердяшево, на озере Банном в д. Кусимово, на речке Кага у с. Сосновка, в Демском районе Уфы, на реке Зилим в с. Имендяшево, в Павловке.

Базы отдыха с бассейном в Уфе

В Уфе закрытые бассейны есть во многих оздоровительно-спортивных комплексах, но летом лучше отправиться на природу.

Выходные летом 2023 года с комфортом можно провести:

  • в санаторно-курортном комплексе на берегу Павловского водохранилища среди хвойных лесов: русская баня и летний бассейн;
  • в коттеджном комплексе в Князево: финская сауна, большой закрытый бассейн, мангальная зона;
  • в экокомплексе в природном уголке отдыха близ монумента Дружба в Уфе: купели, мангалы, беседки, спа-бассейн, сауна;
  • в гостиничном комплексе в Бекетово: открытый бассейн с шезлонгами, мангальная зона, спортивные площадки, банька на дровах.

Небольшие открытые бассейны есть в пляжных зонах, расположенных на берегу Павловского водохранилища и на прудах в городской зоне.

Базы отдыха с бассейном в УфеБазы отдыха с бассейном в Уфе
Базы отдыха с бассейном в Уфе
Фото: 1MI

Базы отдыха с детской игровой зоной в Уфе

Семейные курорты в Уфе с каждым годом предлагают все больше развлечений и мероприятий для детей. Почти каждая уфимская база отдыха имеет детские и спортивные площадки, но многие турбазы и пансионаты еще и предлагают другие детские развлечения.

Например, в клубе активного семейного отдыха на Павловском водохранилище в 2023 году организуют катание на велосипедах, катерах, квадроциклах, катамаранах. Дети могут позаниматься в творческих мастерских, поиграть с аниматором, отправиться в веревочный парк, покупаться на благоустроенном песчаном пляже.

На Павловском водохранилище есть еще несколько баз для семейного отдыха летом. Детям нравится это место из-за теплой воды, которая летом прогревается в водохранилище до комфортной температуры. В коттеджных усадьбах работают аниматоры, оборудованы закрытые игровые детские зоны, можно взять напрокат велосипеды, самокаты, прокатиться на багги.

Лучшим выбором для семейного отдыха летом 2023 года в Уфе считается зона отдыха, расположенная всего в 20 минутах езды от центра города, в селе Михайловка. К услугам отдыхающих — ухоженная пляжная зона, водные аттракционы для детей, мини-бассейны для малышей, чистый галечный пляж, катание на лошадях, пейнтбол и другие развлечения для детей и взрослых.

Базы отдыха с детской игровой зоной в УфеБазы отдыха с детской игровой зоной в Уфе
Базы отдыха с детской игровой зоной в Уфе
Фото: piqsels.com
#Уфа#Отдых#Внутренний туризм#Лето
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