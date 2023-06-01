Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Возле Уфы расположено множество турбаз, коттеджных поселков, курортно-оздоровительных комплексов. Поэтому среди них вполне можно найти бюджетный вариант отдыха на выходные летом. Средняя цена за размещение в 2023 году — 2500 рублей за сутки за номер.
Недорого можно отдохнуть в экоклубе в с. Нижнетимкино и на турбазе в заповеднике Шульган-Таш на берегу реки Белой. При этом за вполне умеренную цену здесь можно получить массу впечатлений — целебный воздух, прогулки по лесу, конные прогулки, банные процедуры и др.
Также бюджетные варианты есть в туркомплексах в Ургуново и Заливном — номера от 1500 руб. за сутки.
Экозона с отдельными домиками есть в 85 километрах от Уфы по правому берегу реки Зилим. Деревянные домики-шалаши расположены среди леса и оборудованы всем необходимым для проживания. Также на территории базы отдыха можно поставить собственную палатку.
Недорогая база отдыха с отдельными деревянными домиками находится на берегу реки Белой в д. Сосновый Бор. Домики располагаются в лесопарковой зоне в окружении вековых сосен, здесь есть мангальные зоны, детская площадка, велопрокат, баня.
В топ мест, где можно отдохнуть в выходные летом 2023 года, входит парк-отель, расположенный в 80 км от Уфы в Нуримановском районе. Это единственная на карте Башкирии зона отдыха, состоящая из купольных домов, возведенных среди озер и леса. Вокруг территории — настоящий лес с дикими зверями, восемь озер, где можно поудить рыбу. Из развлечений: контактный мини-зоопарк, детский городок, страусиная ферма, баня, катание на лошадях, стрельба из арбалета.
В Башкирии множество больших и малых водоемов, где водится рыба. Лучшие места для рыбалки в Уфе в 2023 году — это реки Белая и Дема, Павловское водохранилище, озеро Ольховое. Кроме того, удить рыбу летом можно в мелких речках и озерах.
Рыболовные базы с прокатом лодок и рыболовных снастей есть в селе Красный Ключ и в селе Бердяшево, на озере Банном в д. Кусимово, на речке Кага у с. Сосновка, в Демском районе Уфы, на реке Зилим в с. Имендяшево, в Павловке.
В Уфе закрытые бассейны есть во многих оздоровительно-спортивных комплексах, но летом лучше отправиться на природу.
Выходные летом 2023 года с комфортом можно провести:
Небольшие открытые бассейны есть в пляжных зонах, расположенных на берегу Павловского водохранилища и на прудах в городской зоне.
Семейные курорты в Уфе с каждым годом предлагают все больше развлечений и мероприятий для детей. Почти каждая уфимская база отдыха имеет детские и спортивные площадки, но многие турбазы и пансионаты еще и предлагают другие детские развлечения.
Например, в клубе активного семейного отдыха на Павловском водохранилище в 2023 году организуют катание на велосипедах, катерах, квадроциклах, катамаранах. Дети могут позаниматься в творческих мастерских, поиграть с аниматором, отправиться в веревочный парк, покупаться на благоустроенном песчаном пляже.
На Павловском водохранилище есть еще несколько баз для семейного отдыха летом. Детям нравится это место из-за теплой воды, которая летом прогревается в водохранилище до комфортной температуры. В коттеджных усадьбах работают аниматоры, оборудованы закрытые игровые детские зоны, можно взять напрокат велосипеды, самокаты, прокатиться на багги.
Лучшим выбором для семейного отдыха летом 2023 года в Уфе считается зона отдыха, расположенная всего в 20 минутах езды от центра города, в селе Михайловка. К услугам отдыхающих — ухоженная пляжная зона, водные аттракционы для детей, мини-бассейны для малышей, чистый галечный пляж, катание на лошадях, пейнтбол и другие развлечения для детей и взрослых.