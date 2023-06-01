В топ мест, где можно отдохнуть в выходные летом 2023 года, входит парк-отель, расположенный в 80 км от Уфы в Нуримановском районе. Это единственная на карте Башкирии зона отдыха, состоящая из купольных домов, возведенных среди озер и леса. Вокруг территории — настоящий лес с дикими зверями, восемь озер, где можно поудить рыбу. Из развлечений: контактный мини-зоопарк, детский городок, страусиная ферма, баня, катание на лошадях, стрельба из арбалета.