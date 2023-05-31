Владимиру Путину показали «АРТ-квадрат» в Уфе

Один из создателей популярного городского пространства Рим Бикмаев рассказал о нем президенту. Помимо этого в разговоре с главой государства Бикмаев рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, одна из них, по его словам, в отсутствии у объекта статуса креативного кластера. В ответ на это Путин пообещал казать тому поддержку.