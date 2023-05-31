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Владимиру Путину показали «АРТ-квадрат» в Уфе

31 мая 2023, 12:29
Фото: 1MI
В рамках выставки креативных индустрий России, проходящей в центре «Зотов», президенту России рассказали об уфимском «Арт-КВАДРАТЕ», а также пригласили на празднование 450-летия Уфы, сообщает телеканал НТВ

Один из создателей популярного городского пространства Рим Бикмаев рассказал о нем президенту. Помимо этого в разговоре с главой государства Бикмаев рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, одна из них, по его словам, в отсутствии у объекта статуса креативного кластера. В ответ на это Путин пообещал казать тому поддержку.

Напомним, ранее «Арт-КВАДРАТ» посетил дизайнер Артемий Лебедев. Позднее дизайнер поделился своими впечатлениями от города в своем видеоролике. По его словам, «Арт-КВАДРАТ» — это «одно из тех мест, куда надо приехать, чтобы посмотреть, как надо делать города».

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#Азамат Нухов#Уфа#Арт-объект#Новости Уфы#Общество#Путин#Президент России
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