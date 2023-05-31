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Центр Уфы полностью перекроют на три дня

31 мая 2023, 04:01
Фото: 1MI

В центре Уфы на три дня перекроют центральные улицы из-за полумарафона

В эти в Уфе состоится полумарафон «Забег.РФ», в связи чем центральные улицы будут закрыты для автомобилистов, сообщили в мэрии города.

В Уфе 4 июня состоится Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Сопряжено мероприятие будет с ограничениями на дорогах в центре города.

Так, с 09:00 2 июня и до 24:00 4 июня проезд по Заки Валиди на участке от парковки «Торатау» до улицы генерал-губернатора Перовского будет закрыт.

Помимо этого, в соответствии с маршрутом полумарафона будут закрыты улицы и в период с 09:00 по 17:00 4 июня.

Изменится и маршрут движения общественного транспорта. В частности, трамваи №5 и №16 4 июня будут отменены, а троллейбус №22 будет осуществлять перевозку пассажиров по измененной схеме.

Фото: Мэрия Уфы
#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Ограничение движения#Марафон#Автомобиль#Общественный транспорт
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