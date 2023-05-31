Центр Уфы полностью перекроют на три дня

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Уфе 4 июня состоится Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Сопряжено мероприятие будет с ограничениями на дорогах в центре города.
Так, с 09:00 2 июня и до 24:00 4 июня проезд по Заки Валиди на участке от парковки «Торатау» до улицы генерал-губернатора Перовского будет закрыт.
Помимо этого, в соответствии с маршрутом полумарафона будут закрыты улицы и в период с 09:00 по 17:00 4 июня.
Изменится и маршрут движения общественного транспорта. В частности, трамваи №5 и №16 4 июня будут отменены, а троллейбус №22 будет осуществлять перевозку пассажиров по измененной схеме.