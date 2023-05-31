Массовые проверки в квартирах ждут жителей Уфы уже в июне

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Сообщается, что проверки счетчиков будет осуществлять компания ООО «Городская абонентская служба». Проверки включают в себя снятие контрольных показателей счетчиков, проверку их технического состояния, установку пломб, а также оформление актов обследования.
При этом в компании отмечают, что у представителей, компании осуществляющих проверку, должно быть при себе удостоверение с фото и печатью компании. Помимо этого он обязан иметь при себе заявку от компании с адресами.
БашРТС предупреждает, что в случае отказа пускать в дом проверяющих, плата за отопление и горячую воду будет начисляться в соответствии с нормативом через три месяца после составления соответствующего акта.