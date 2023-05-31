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Массовые проверки в квартирах ждут жителей Уфы уже в июне

31 мая 2023, 10:25
Фото: 1MI

В Уфе пройдут массовые проверки счетчиков горячей воды и тепла

Проверки счетчиков горячей воды и тепла пройдут в июне в домах, перешедших на прямой договор с БашРТС, сообщили в компании

Сообщается, что проверки счетчиков будет осуществлять компания ООО «Городская абонентская служба». Проверки включают в себя снятие контрольных показателей счетчиков, проверку их технического состояния, установку пломб, а также оформление актов обследования.

При этом в компании отмечают, что у представителей, компании осуществляющих проверку, должно быть при себе удостоверение с фото и печатью компании. Помимо этого он обязан иметь при себе заявку от компании с адресами.

БашРТС предупреждает, что в случае отказа пускать в дом проверяющих, плата за отопление и горячую воду будет начисляться в соответствии с нормативом через три месяца после составления соответствующего акта.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#ЖКХ#ЖКХ Уфы#Теплоснабжение#Тепло#Горячее водоснабжение#Город#Общество
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