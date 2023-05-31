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В Уфе ведется облава на самокатчиков-нарушителей

31 мая 2023, 09:25
Фото: 1MI

В Уфе начали штрафовать нарушителей на электросамокатах

Сотрудники ГИБДД начали выявлять нарушителей среди самокатчиков и чаще всего штрафуют за совместное катание на одном самокате, сообщили в мэрии города.

В Уфе сотрудники ГИБДД начали выявлять нарушителей на электросамокатах. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, в результате рейда одного из нарушителей оштрафовали на 800 рублей за то, что ехал на самокате вместе с другом. С молодым человеком была проведена разъяснительная беседа, так как до этого за «парное катание» на одном электросамокате его не останавливали.

Всего было сотрудники Госавтоинспекции остановили как минимум пятерых самокатчиков за нарушения ПДД. Отмечается, что чаще всего горожане не спешиваются во время перехода дороги и катаются парами, был случай, когда родитель ехал на самокате с младенцем.  

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Изменения в правилах дорожного движения#ГИБДД
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