В Уфе простились с погибшим в ходе СВО 22-летним Русланом Даутовым

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
В Уфе простились с 22-летним Русланом Даутовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, посмертно военнослужащий был награжден орденом Мужества.
Известно, что Руслан Даутов окончил школу №38, после чего поступил в Уфимский колледж индустрии питания и сервиса. В 2019 году был призван на срочную службу в армию, в специальной военной операции молодой парень принимал участие с 2022 года, погиб 20 мая.