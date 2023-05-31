mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Изображение материала

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО 22-летним Русланом Даутовым

31 мая 2023, 05:30
Фото: Октябрьский район Уфы // vk.com
Прощание состоялось накануне в театре НУР, сообщает администрация Октябрьского района Уфы.

В Уфе простились с 22-летним Русланом Даутовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, посмертно военнослужащий был награжден орденом Мужества.

Известно, что Руслан Даутов окончил школу №38, после чего поступил в Уфимский колледж индустрии питания и сервиса. В 2019 году был призван на срочную службу в армию, в специальной военной операции молодой парень принимал участие с 2022 года, погиб 20 мая. 

#Новости Уфы#Военнослужащий#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Кварталы для захоронения участников СВО из Башкирии появятся на двух кладбищах Уфы
Сегодня, 06:50
Медики сделали заявление о состоянии троих уфимцев после обычной посиделки
Сегодня, 07:08
Названы самые опасные для младенцев районы Башкирии
Сегодня, 05:24
В Уфе кондуктор автобуса налетел на пассажира из-за его доброты
Сегодня, 05:25
Новые паспорта и выплаты: законы, вступающие в силу в Башкирии с 1 июня 2023 года
Вчера, 10:16
В Почта Банке рассказали о выгодных условиях по вкладам
Сегодня, 07:02