В Уфе простились с погибшим в ходе СВО 22-летним Русланом Даутовым

Известно, что Руслан Даутов окончил школу №38, после чего поступил в Уфимский колледж индустрии питания и сервиса. В 2019 году был призван на срочную службу в армию, в специальной военной операции молодой парень принимал участие с 2022 года, погиб 20 мая.