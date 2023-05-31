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Скандальные павильоны с ярмаркой сносят перед Дворцом спорта в Уфе

31 мая 2023, 08:56
Фото: mkset.ru

Перед Дворцом спорта в Уфе сносят ярмарочные павильоны из-за их небезопасности

Демонтаж ярмарочных павильонов перед Дворцом спота в Уфе уже начался из-за не соответствия их правилам безопасности, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.

В Уфе перед Дворцом спорта власти города начали демонтировать ярмарочные павильоны. Как уточнили в администрации Октябрьского района Уфы, сносить будут те павильоны, которые не соответствуют пожарной безопасности.

Рейды на соответствие правилам проводят сотрудники МЧС РБ, в результате которых один павильон уже демонтирован. Кроме того, месяц назад арендаторов также предупредили о необходимости освободить помещение, сегодня они приступают к переезду.

В администрации добавили, что изменения не коснутся ярмарок выходного дня.

Напомним, что только в апреле уфимцы выразили негодование из-за убранных с площади перед Дворцом спорта торговых павильонов. Тогда глава городского района Сергей Плотников также говорил о том, что ангары могут представлять собой угрозу жизни и безопасности как торговцев, так и посетителей.

Кроме того, власти намерены облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. Уфимцы же посчитали, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать. Горожане уверены, что она необходима не только для самих уфимцев, но и для жителей сел, которые приезжают в Уфу, потому инициатива «губит село».

Уфимцы массово обратились к властям города
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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Ярмарка#Ярмарка выходного дня#Общество#Город#Сельскохозяйственные ярмарки
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