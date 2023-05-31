Скандальные павильоны с ярмаркой сносят перед Дворцом спорта в Уфе

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Уфе перед Дворцом спорта власти города начали демонтировать ярмарочные павильоны. Как уточнили в администрации Октябрьского района Уфы, сносить будут те павильоны, которые не соответствуют пожарной безопасности.
Рейды на соответствие правилам проводят сотрудники МЧС РБ, в результате которых один павильон уже демонтирован. Кроме того, месяц назад арендаторов также предупредили о необходимости освободить помещение, сегодня они приступают к переезду.
В администрации добавили, что изменения не коснутся ярмарок выходного дня.
Напомним, что только в апреле уфимцы выразили негодование из-за убранных с площади перед Дворцом спорта торговых павильонов. Тогда глава городского района Сергей Плотников также говорил о том, что ангары могут представлять собой угрозу жизни и безопасности как торговцев, так и посетителей.
Кроме того, власти намерены облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. Уфимцы же посчитали, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать. Горожане уверены, что она необходима не только для самих уфимцев, но и для жителей сел, которые приезжают в Уфу, потому инициатива «губит село».