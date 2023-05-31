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В Уфе кондуктор автобуса налетел на пассажира из-за его доброты

31 мая 2023, 05:25
Фото: 1MI

Пьяный кондуктор «Башавтотранса» подрался с пассажиром из-за его доброты

Инцидент произошел накануне вечером в автобусе госперевозчика «Башавтотранс», сообщает UTV. Известно, что стало с кондуктором после случившегося

В Уфе в автобусе подрались пассажир с кошкой и кондуктор. Все произошло на глазах у полного уфимцев автобуса.

Как пишет UTV со ссылкой на самих очевидцев, кондуктор «Башавтотранса» якобы был пьян и не захотел обилечивать подростка. За юношу вступился мужчина, который предложил заплатить за него.

«Кондуктор взял эти 100 рублей и выкинул. После этого он [устроил] драку с этим дяденькой», — цитирует СМИ очевидцев.

Во время потасовки мужчина едва не лишился своего питомца — кошка в панике спрыгнула из рук хозяина, но, к счастью, позже ее удалось поймать.

В самом «Башавтотрансе» драку подтвердили и заявили, что кондуктора отстранили от работы.

Драки на глазах пассажиров автобусов в Уфе — не в новинку. Так, в Деме водители автобусов не поделили остановку и подрались. А еще был случай, когда в автобусе в Уфе мужчина обматерил девушку и устроил драку с парнем, который за нее заступился.

Видео: utv.ru
#Валерия Панаева#Драка#Автобус#Автобусы#Перевозка пассажиров#Видео
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