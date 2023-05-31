В Уфе кондуктор автобуса налетел на пассажира из-за его доброты

Драки на глазах пассажиров автобусов в Уфе — не в новинку. Так, в Деме водители автобусов не поделили остановку и подрались. А еще был случай, когда в автобусе в Уфе мужчина обматерил девушку и устроил драку с парнем, который за нее заступился.