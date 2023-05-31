В Уфе кондуктор автобуса налетел на пассажира из-за его доброты

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Уфе в автобусе подрались пассажир с кошкой и кондуктор. Все произошло на глазах у полного уфимцев автобуса.
Как пишет UTV со ссылкой на самих очевидцев, кондуктор «Башавтотранса» якобы был пьян и не захотел обилечивать подростка. За юношу вступился мужчина, который предложил заплатить за него.
«Кондуктор взял эти 100 рублей и выкинул. После этого он [устроил] драку с этим дяденькой», — цитирует СМИ очевидцев.
Во время потасовки мужчина едва не лишился своего питомца — кошка в панике спрыгнула из рук хозяина, но, к счастью, позже ее удалось поймать.
В самом «Башавтотрансе» драку подтвердили и заявили, что кондуктора отстранили от работы.
Драки на глазах пассажиров автобусов в Уфе — не в новинку. Так, в Деме водители автобусов не поделили остановку и подрались. А еще был случай, когда в автобусе в Уфе мужчина обматерил девушку и устроил драку с парнем, который за нее заступился.