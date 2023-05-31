В рамках программы «Единой России» в Башкирии продолжается мониторинг соцобъектов

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
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Updated Сегодня, 10:20
С начала года было осуществлено 106 выездов в 63-х муниципальных районах и городских округов республики.
Так, в рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда» был проведен рейд по контролю за качеством объекта, благоустроенного в 2021–2022 годах в Уфе. Внимание «партийного десанта» было обращено на оформление фасадов, внешний вид и качество выполнения работ, контроль сроков сдачи, безопасность и доступность объекта, в том числе для маломобильных групп населения.
В Татышлинском районе «партийный десант» проверил объекты, на которых в настоящий момент ведется капитальный ремонт. Был проинспектирован ход работ в общеобразовательных школах № 1 и № 2 села Верхние Татышлы, а также средней школы в селе Нижнебалтачево. На каждом объекте участников рейда встречали директора школ, представители подрядных организаций и родительского контроля. Отметим, что в 2023 году в Татышлинском районе капитальный ремонт будет проведен в трех школах.
Также в рамках народной программы «Единой России» был проведен мониторинг хода капитального ремонта образовательных учреждений Стерлитамака и Ишимбая: школы №№ 29, 30 и 19. В ходе проведенного рейда были выявлены небольшие недочеты, которые подрядчик обязуется устранить в кратчайшие сроки.
Кроме того, в Караидельском районе в текущем году проходит капитальный ремонт здания Караярской средней школы. Для мониторинга хода работ создана инициативная группа, куда вошли члены фракции «Единой России», жители, представители сферы ЖКХ и депутаты.
В свою очередь, «партийный десант» Нефтекамска провел мониторинг хода ремонта двора по улице Парковой, 23, 23а, 25 и 27, включенного в план благоустройства на 2023 год. На текущий момент подрядчик готовит участки к асфальтированию и устройству парковочных мест. Двор станет благоустроенным, благодаря комплексным работам по установке новой детской площадки, опор освещения, парковок, участка для мусорных контейнеров, озеленения.
А на территории Гафурийского района продолжается работа по благоустройству улицы Октябрьской в селе Красноусольский. На объекте проведена планировка территории, обустроен тротуар, завезён грунт для озеленения.
В Бирске, в рамках партпроекта «Городская среда» и республиканской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики», в районе 165 квартала продолжается благоустройство дворовой территории. Подрядчик готовит основание под асфальтирование тротуаров, площадок, парковки, устанавливает бордюры. Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал» завершает замену водопроводных и канализационных сетей. Всего на этой территории появятся 62 парковочных места, две детские площадки, спортивная площадка (хоккейная коробка), бельевая и контейнерная площадки.
Отметим, что «партийный десант» в рамках реализации народной программы «Единой России» продолжит свою работу по всей республике.