В рамках программы «Единой России» в Башкирии продолжается мониторинг соцобъектов

В Татышлинском районе «партийный десант» проверил объекты, на которых в настоящий момент ведется капитальный ремонт. Был проинспектирован ход работ в общеобразовательных школах № 1 и № 2 села Верхние Татышлы, а также средней школы в селе Нижнебалтачево. На каждом объекте участников рейда встречали директора школ, представители подрядных организаций и родительского контроля. Отметим, что в 2023 году в Татышлинском районе капитальный ремонт будет проведен в трех школах.