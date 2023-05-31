В Почта Банке рассказали о выгодных условиях по вкладам

А если ваши накопления превышают 200 000 рублей, то для вас тоже найдется выгодное предложение. В том же Почта Банке недавно повысили ставку до 8% по вкладу «Горячий сезон». Деньги вы можете разместить на любой срок - от 3 месяцев до 1,5 лет, и в любом случае ставка будет 8%. Таким образом, инвестировав 500 000 на полтора года, вы заработаете 60 000 рублей. Открыть вклад можно в Почта Банк Онлайн и во всех точках обслуживания.