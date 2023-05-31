Медики сделали заявление о состоянии троих уфимцев после обычной посиделки

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Одна из вечеринок в уфимской квартире закончилась смертью двух братьев, предположительно, из-за передозировки наркотическими веществами. Известно, что еще трое были доставлены в реанимацию 21-й больницы.
Mkset обратился в Минздрав РБ с целью узнать состояние пострадавших, однако в ведомстве сообщили, что данную тему они не комментируют, исходя из врачебной тайны.
Напомним, что по факту произошедшего следственный комитет начал проверку. Ранее телеграм-канал Mash Batash сообщал, что в квартире молодые люди выпивали, когда двое из присутствующих якобы принесли запрещенные вещества и предложили их употребить. В результате, двух молодых людей обнаружили в квартире мертвыми с характерными признаками передозировки наркотиками.