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Published Сегодня, 07:08

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Медики сделали заявление о состоянии троих уфимцев после обычной посиделки

31 мая 2023, 07:08
Фото: 1MI
Вечеринка из пяти человек проходила в квартире на улице Российской, в результате выжили только трое. В СК начали проверку в связи с гибелью двух молодых людей.

Одна из вечеринок в уфимской квартире закончилась смертью двух братьев, предположительно, из-за передозировки наркотическими веществами. Известно, что еще трое были доставлены в реанимацию 21-й больницы.

Mkset обратился в Минздрав РБ с целью узнать состояние пострадавших, однако в ведомстве сообщили, что данную тему они не комментируют, исходя из врачебной тайны.

Напомним, что по факту произошедшего следственный комитет начал проверку. Ранее телеграм-канал Mash Batash сообщал, что в квартире молодые люди выпивали, когда двое из присутствующих якобы принесли запрещенные вещества и предложили их употребить. В результате, двух молодых людей обнаружили в квартире мертвыми с характерными признаками передозировки наркотиками. 

#Элина Сайфранова#Минздрав#Наркотики#Смерть#Смерть человека
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