Медики сделали заявление о состоянии троих уфимцев после обычной посиделки

Напомним, что по факту произошедшего следственный комитет начал проверку. Ранее телеграм-канал Mash Batash сообщал, что в квартире молодые люди выпивали, когда двое из присутствующих якобы принесли запрещенные вещества и предложили их употребить. В результате, двух молодых людей обнаружили в квартире мертвыми с характерными признаками передозировки наркотиками.