В межвузовском кампусе Уфы разместится лаборатория молекулярной инженерии УУНиТ

Posted 31 мая 05:03
Published 31 мая 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сегодня в лаборатории проводят геномное редактирования пшеницы, чтобы увеличить ее урожайность, устойчивость к засухе и грибковым заболеваниям. Эта работа проводится совместно с Институтом биохимии и генетики УФИЦ РАН и Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова в рамках гранта минобрнауки РФ федерального проекта «Хлеба России».
Еще одно направление исследований в лаборатории — получение культур волосовидных корней лекарственных растений, которые способны расти с лабораторных и промышленных условиях в биореакторах без образования стеблей и листьев. Для этого растительные ткани генетически трансформируют с использованием специальных агробактерий. В итоге такие корни будут обладать теми же лекарственными свойствами, что и корни растений, выращенные в естественной среде. Так, сегодня в лаборатории выращивают корни родиолы иремельской, рапонтикума серпуховидного, цикория обыкновенного и других видом растений.
— Биоинженерия растений — это важнейшее направление современной биологии, — подчеркнул руководитель лаборатории, доктор биологических наук, профессор Булат Кулуев. — Оно позволяет в относительно короткие сроки создавать новые формы и сорта культурных растений с уникальными хозяйственно-ценными признаками.
Напомним, межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ строится в рамках нацпроекта «Науки и университеты».