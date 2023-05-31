В межвузовском кампусе Уфы разместится лаборатория молекулярной инженерии УУНиТ

Еще одно направление исследований в лаборатории — получение культур волосовидных корней лекарственных растений, которые способны расти с лабораторных и промышленных условиях в биореакторах без образования стеблей и листьев. Для этого растительные ткани генетически трансформируют с использованием специальных агробактерий. В итоге такие корни будут обладать теми же лекарственными свойствами, что и корни растений, выращенные в естественной среде. Так, сегодня в лаборатории выращивают корни родиолы иремельской, рапонтикума серпуховидного, цикория обыкновенного и других видом растений.