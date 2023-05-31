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Названы самые опасные для младенцев районы Башкирии

31 мая 2023, 05:24
Фото: 1MI

В Башкирии озвучили районы с высоким уровнем младенческой смертности

Показатель младенческой смертности в 2022 году был превышен в 30 районах Башкирии, сообщается в докладе Роспотребнадзора.

Общий показатель младенческой смертности в Башкирии за 2022 года составил 4,3 на 1 000 новорожденных, что на 23,2% меньше показателей 2021 года.

Согласно данным Роспотребнадзора РБ, самый высокий показатель смертности детей до одного года — в 3,2 раза выше среднего по Башкирии — зарегистрирован в Архангельском районе.

Показатель был превышен в Буздякском районе в 2,9 раза, Бурзянском — в 2,8 раза, Аскинском, Татышлинский и Балтачевском районах в 2,5 раза, в Межгорье и Федоровском районе — в 2,3 раза, в Агидели — 2,2 раза, в Янаульском районе — в 2 раза, в Благоварском — в 1,9 раза, в Салавате — в 1,8 раза, в Иглинском и Стерлитамакском районах — в 1,7 раза, а в Белокатайском районе — в 1,6 раза.

Отмечается, что в 17 муниципалитетах республики в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая младенческой смертности - это Аургазинский, Бижбулякский, Благовещенский, Гафурийский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Калтасинский, Караидельский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Стерлибашевский, Хайбуллинский районы и Сибай.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Младенческая смертность#Смертность#Общество
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