Названы самые опасные для младенцев районы Башкирии

Показатель был превышен в Буздякском районе в 2,9 раза, Бурзянском — в 2,8 раза, Аскинском, Татышлинский и Балтачевском районах в 2,5 раза, в Межгорье и Федоровском районе — в 2,3 раза, в Агидели — 2,2 раза, в Янаульском районе — в 2 раза, в Благоварском — в 1,9 раза, в Салавате — в 1,8 раза, в Иглинском и Стерлитамакском районах — в 1,7 раза, а в Белокатайском районе — в 1,6 раза.