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Posted 31 мая 10:11

Published 31 мая 10:11

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

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В башкирском селе Прибельский обустроят парк «Центральный квадрат»

31 мая 2023, 10:11
Фото: 1MI
Новый парк «Центральный квадрат» появится в селе Прибельский Кармаскалинского района Республики Башкортостан по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в администрации района.

Парк возводится на улице Центральной. Решение о создании новой общественной территории приняли жители района в прошлом году. Это долгожданное событие, поскольку в населенном пункте много детей и подростков.

Глава Прибельского сельского поселения Наталья Суркова подтверждает, что проект парка предназначен в том числе для детей разного возраста, и надеется, что «Центральный квадрат» станет их излюбленным местом проведения досуга.

По итогам конкурсных процедур была определена подрядная организация. На данном этапе на реализацию проекта будет направлено 3,5 млн рублей.

Недавно на территории парка уже залили основу под установку тренажеров и спортивной площадки для мини-футбола. После завершения ремонтных работ для жителей поселка появится новая детская площадка и спортивные тренажеры с мягким покрытием.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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