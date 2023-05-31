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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 53-летним Радиком Кильмухаметовым

31 мая 2023, 03:19
Фото: Рустэм Шамсутдинов // Vk.com
Об этом сообщает мэр Мелеуза Рустэм Шамсутдинов.

В Мелеузе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Радиком Кильмухаметовым. По информации главы муниципалитета Рустэма Шамсутдинова, военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.

Радик Кильмухаметов после окончания школы получил профессиональное образование в ПЛ №42. С 1988 по 1990 года проходил службу по призыву в ВДВ.

— Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям Радика Венеровича, — добавляет Рустэм Шамсутдинов.
#Новости Башкирии#Военнослужащий
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