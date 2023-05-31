В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 53-летним Радиком Кильмухаметовым

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В Мелеузе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Радиком Кильмухаметовым. По информации главы муниципалитета Рустэма Шамсутдинова, военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.
Радик Кильмухаметов после окончания школы получил профессиональное образование в ПЛ №42. С 1988 по 1990 года проходил службу по призыву в ВДВ.
— Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям Радика Венеровича, — добавляет Рустэм Шамсутдинов.