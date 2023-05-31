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Спасатели заявили о ликвидации крупного лесного пожара в Башкирии

31 мая 2023, 04:50
Фото: МЧС РБ

В Башкирии ликвидировали лесной пожар, который тушили с 28 мая

Пожар в Калтасинском районе начался 28 мая, накануне пожарным удалось его локализовать на 20,3 га.

Стало известно о ликвидации крупного лесного пожара в Калтасинском районе. По информации ЦУРа, для тушения был привлечен вертолет Ка-32. Пожарным также помогали местные жители, добровольные пожарные дружины, волонтеры и предприниматели.

Напомним, что огонь распространился в 4-6 километрах от села Куяново. Вечером 30 мая пожар был локализован на территории 20,3 га. В ликвидации пожара на тот момент участвовало 53 человека и 27 единиц техники. По информации МЧС РБ, угрозы населенным пунктам не было.

#Элина Сайфранова#Пожар#Новости Башкирии#Лесные пожары#Лес#Пожарно-спасательная часть
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