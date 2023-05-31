Спасатели заявили о ликвидации крупного лесного пожара в Башкирии

Напомним, что огонь распространился в 4-6 километрах от села Куяново. Вечером 30 мая пожар был локализован на территории 20,3 га. В ликвидации пожара на тот момент участвовало 53 человека и 27 единиц техники. По информации МЧС РБ, угрозы населенным пунктам не было.