В Балтачевскую больницу Башкирии поступило новое оборудование

Posted 31 мая 14:15
Published 31 мая 14:15
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Многофункциональный сканер представляет собой современный высокоэффективный и надежный аппарат УЗИ, предназначенный для проведения ускоренной диагностики и помогающий получить качественные изображения.
— Благодаря большому выбору датчиков ультразвуковая система обеспечивает большой охват клинического применения аппарата. Новое оборудование обладает большими техническими возможностями и позволяет нашим специалистам идти в ногу со временем. Четкая визуализация позволяет увидеть мельчайшие изменения в структурах исследуемого органа, что способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях, — отметил главный врач больницы Салават Гельметдинов.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.