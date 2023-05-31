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Posted 31 мая 14:15

Published 31 мая 14:15

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Балтачевскую больницу Башкирии поступило новое оборудование

31 мая 2023, 14:15
Новый ультразвуковой сканер «РуСкан 60» поступил в Балтачевскую центральную районную больницу Республики Башкортостан благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Многофункциональный сканер представляет собой современный высокоэффективный и надежный аппарат УЗИ, предназначенный для проведения ускоренной диагностики и помогающий получить качественные изображения.

— Благодаря большому выбору датчиков ультразвуковая система обеспечивает большой охват клинического применения аппарата. Новое оборудование обладает большими техническими возможностями и позволяет нашим специалистам идти в ногу со временем. Четкая визуализация позволяет увидеть мельчайшие изменения в структурах исследуемого органа, что способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях, — отметил главный врач больницы Салават Гельметдинов.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
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