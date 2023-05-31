УФАС вынесла предостережение управлению капстроительства Уфы

Как сообщили в ФАС, в действиях заказчика конкурса были выявлены нарушения. В частности, согласно конкурсной документации подрядчику необходимо было провести работы по озеленению территории, выполнить строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы. Помимо этого заказчик требовал установки систем видеонаблюдения, малых архитектурных форм и наружного освещения.