УФАС вынесла предостережение управлению капстроительства Уфы

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как сообщили в ФАС, в действиях заказчика конкурса были выявлены нарушения. В частности, согласно конкурсной документации подрядчику необходимо было провести работы по озеленению территории, выполнить строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы. Помимо этого заказчик требовал установки систем видеонаблюдения, малых архитектурных форм и наружного освещения.
По мнению ведомства, данные работы «не являются взаимосвязанными и аналогичными». Объединение таких разных видов работ может препятствовать конкуренции, а также повлечь за собой сокращение числа участников конкурса.
Таким образом, заказчик, в качестве которого выступает управление капстроительства администрации города, получил предписание об аннулировании конкурса. Помимо этого в ведомстве намерены возбудить по данному факту уголовное дело.