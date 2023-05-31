mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Изображение материала

УФАС вынесла предостережение управлению капстроительства Уфы

31 мая 2023, 13:04
Фото: Ратмир Мавлиев// Telegram
Региональное управление Федеральной антимонопольной службы обязало мэрию Уфы аннулировать торги по созданию и благоустройству аллеи миниатюр у театра кукол за 104,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства

Как сообщили в ФАС, в действиях заказчика конкурса были выявлены нарушения. В частности, согласно конкурсной документации подрядчику необходимо было провести работы по озеленению территории, выполнить строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы. Помимо этого заказчик требовал установки систем видеонаблюдения, малых архитектурных форм и наружного освещения.

По мнению ведомства, данные работы «не являются взаимосвязанными и аналогичными». Объединение таких разных видов работ может препятствовать конкуренции, а также повлечь за собой сокращение числа участников конкурса.

Таким образом, заказчик, в качестве которого выступает управление капстроительства администрации города, получил предписание об аннулировании конкурса. Помимо этого в ведомстве намерены возбудить по данному факту уголовное дело.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Город#УФАС по РБ#Мэрия#Госзакупки#Благоустройство
Подпишитесь
Как валяется, так и оставили: смотрим, как выглядит благоустройство в городе Башкирии
Сегодня, 12:37
Семь майских ЧП с самолетами, в которых летели жители Башкирии
Сегодня, 08:39
Владимиру Путину показали «АРТ-квадрат» в Уфе
Сегодня, 12:29
«Большой наплыв»: в Соль-Илецке нашли башкирский «след»
Сегодня, 11:08
Массовые проверки в квартирах ждут жителей Уфы уже в июне
Сегодня, 10:25
В Почта Банке рассказали о выгодных условиях по вкладам
Сегодня, 07:02