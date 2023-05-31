Тимур Хакимов: ТПП РБ помогает предприятиям Башкирии в решении логистических проблем

Главный центр специальной связи – единая технологическая сеть из 135 отделений и пунктов специальной связи, расположенных в 89 субъектах Российской Федерации.

Им обеспечивается свыше 1700 регулярных маршрутов общей протяженностью более 700 000 км. Все грузы и отправления застрахованы. Центр имеет более 2300 автомобилей, включая специальный транспорт, оборудованный под перевозку опасных и крупногабаритных грузов, а также бронированный автотранспорт. Собственный автопарк машин различной грузоподъемности, партнерские отношения налажены с РЖД и авиаперевозчиками.