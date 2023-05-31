Столкновение двух теплоходов на реке Лена в Иркутской области

Происшествие произошло примерно в 06:30 (1:30 мск) в городе Усть-Кут на 3617,5 км реки Лены. Один из теплоходов, "Капитан Каблуков", сел на мель после столкновения с баржей МП-2591, груженой плитами. Другой теплоход, РТ-482, столкнулся с баржей МП-2552, груженой углем, пишет газета “Известия”.