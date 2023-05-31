Назван средний доход пенсионеров в Башкирии

Ранее Mkset рассказывал о том, насколько отличался размер пенсии в Башкортостане и Татарстане в 2022 году. По данным, опубликованным Росстатом, на декабрь 2022 года размер пенсии в Башкортостане составил в среднем 18 070 рублей, в Татарстане - 19 400 рублей. Разница между соседними регионами, таким образом, составила 1 330 рублей.