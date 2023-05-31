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Назван средний доход пенсионеров в Башкирии

31 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI

Размер средней пенсии в Башкирии составил 18,9 тысяч рублей

Средняя пенсия в Башкирии в апреле этого годы выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает Башстат

Так, по данным статистики, в апреле 2023 года размер пенсионных выплат в республики составил 18 973,3 рубля. Годом ранее пенсионеры в Башкирии получали в среднем 16 477,2 рубля в месяц. Таким образом, размер пенсии в регионе за год вырос на 15%. 

Помимо этого в региональной службе статистики назвали общее количество граждан пенсионного возраста. В апреле этого года в Башкирии насчитывалось 1 142 463 пенсионера, при этом продолжают свою трудовую деятельность. 

Ранее Mkset рассказывал о том, насколько отличался размер пенсии в Башкортостане и Татарстане в 2022 году. По данным, опубликованным Росстатом, на декабрь 2022 года размер пенсии в Башкортостане составил в среднем 18 070 рублей, в Татарстане - 19 400 рублей. Разница между соседними регионами, таким образом, составила 1 330 рублей. 

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