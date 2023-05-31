Назван средний доход пенсионеров в Башкирии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Так, по данным статистики, в апреле 2023 года размер пенсионных выплат в республики составил 18 973,3 рубля. Годом ранее пенсионеры в Башкирии получали в среднем 16 477,2 рубля в месяц. Таким образом, размер пенсии в регионе за год вырос на 15%.
Помимо этого в региональной службе статистики назвали общее количество граждан пенсионного возраста. В апреле этого года в Башкирии насчитывалось 1 142 463 пенсионера, при этом продолжают свою трудовую деятельность.
Ранее Mkset рассказывал о том, насколько отличался размер пенсии в Башкортостане и Татарстане в 2022 году. По данным, опубликованным Росстатом, на декабрь 2022 года размер пенсии в Башкортостане составил в среднем 18 070 рублей, в Татарстане - 19 400 рублей. Разница между соседними регионами, таким образом, составила 1 330 рублей.