Стал известен график работы медучреждений Башкирии в день празднования Курбан-байрама

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Так, в день празднования Курбан-байрама, 28 июня, республиканские медучреждения будут работать по графику субботы — с 08:00 до 17:00. Приемы вызовов, в том числе неотложных будут осуществляться до 16:00.
Также в этот день с 8:00 до 17:00 жители республики смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Отмечается, что сделать это они смогут, в том числе в мобильных пунктах.
Минздрав также дал поручение об усилении контроля над работой бригад скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб региональных медорганизаций.