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Стал известен график работы медучреждений Башкирии в день празднования Курбан-байрама

31 мая 2023, 13:28
Фото: 1MI

В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медучреждения в Курбан-байрам

Региональный Минздрав определился с графиком работы больниц и поликлиник Башкирии на Курбан-байрам. Соответсвующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, в день празднования Курбан-байрама, 28 июня, республиканские медучреждения будут работать по графику субботы — с 08:00 до 17:00. Приемы вызовов, в том числе неотложных будут осуществляться до 16:00.

Также в этот день с 8:00 до 17:00 жители республики смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Отмечается, что сделать это они смогут, в том числе в мобильных пунктах.

Минздрав также дал поручение об усилении контроля над работой бригад скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб региональных медорганизаций.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Минздрав#Больницы
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