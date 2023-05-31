Семь майских ЧП с самолетами, в которых летели жители Башкирии

Спустя несколько дней появилось сообщение об экстренном приземлении в Уфе самолета из Ханты-Мансийска. Однако судно благополучно приземлилось в столице Башкирии, а ЧП произошло с Боингом-737-800, следовавшим по маршруту Уфа — Норильск. После взлета стало известно о поломке шасси. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, на взлётно-посадочная полосе были найдены куски резины от шасси, о чем старший диспетчер сообщил членам экипажа воздушного судна. Боинг благополучно приземлился в аэропорту назначения, однако после осмотра воздушного суда было выявлено разрушение внутренней пневматики правой основной стойки шасси, колесо под давлением.