Семь майских ЧП с самолетами, в которых летели жители Башкирии

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Первый случай в мае произошел с рейсом Уфа — Ереван. Поздним вечером 6 мая капитан только что вылетевшего самолета сообщил о некорректной работе высотной системы, после чего было принято решение вернуться в уфимский аэропорт. Судно «Ширак авиа» благополучной приземлилось в аэропорту вылета.
Спустя несколько дней появилось сообщение об экстренном приземлении в Уфе самолета из Ханты-Мансийска. Однако судно благополучно приземлилось в столице Башкирии, а ЧП произошло с Боингом-737-800, следовавшим по маршруту Уфа — Норильск. После взлета стало известно о поломке шасси. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, на взлётно-посадочная полосе были найдены куски резины от шасси, о чем старший диспетчер сообщил членам экипажа воздушного судна. Боинг благополучно приземлился в аэропорту назначения, однако после осмотра воздушного суда было выявлено разрушение внутренней пневматики правой основной стойки шасси, колесо под давлением.
Были также случаи экстренного приземления в виду опасных погодных условий. Так, 14 мая на запасной аэродром Уфы приземлился самолет рейса Бованенково — Екатеринбург из-за грозы в городе назначения.
Возникли технические проблемы и с самолетом авиакомпании «Россия», который в ночь с 18 на 19 мая должен был выполнить рейс по маршруту Санкт-Петербург — Уфа. Однако воздушное судно, по решению капитана, в Уфу не вылетело и вернулось на стоянку. Сообщается, что на старте взлетно-посадочной полосы пилот доложил о необходимости возврата на стоянку.
У самолета рейса Москва — Уфа поломку обнаружили после приземления в аэропорт назначения. После заруливания на стоянку ЭВС зафиксировано не закрытие створок реверса 1 СУ самолета В-737, RA-73664 авиакомпании «Сибирь».
26 мая пассажиры рейса Уфа — Москва сообщил о задержке рейса более чем на один час. Посадка пассажиров в самолет состоялась, однако спустя время им объявили о некой неполадке и отправили из самолета в зал ожидания. В пресс-службе аэропорта сообщили, что вылет задерживается по техническим причинам.
Буквально накануне был прерван вылет рейса Волгоград — Уфа из-за обнаруженного дефекта — повышенная вибрация правого двигателя. Так, с места запуска судно было возвращено на стоянку. После диагностики, тестирования, газовки и оформления документации, вылет ВС по маршруту состоялся.
Частые сообщения об авиаинцидентах Mkset прокомментировал директор по развитию «ОстАвиаКомпани», пилот Игорь Лясович. Он подчеркнул, что каждый подобный случай расследуется Международным авиационным комитетом.
Однако мнение о том, что количества ЧП с самолетами увеличилось, а перелеты стали небезопасными — не соответствует действительности. Эксперт считает, что количество происшествий на одно воздушное судно снизилось и напротив — летать стало безопаснее.
Напомним, что санкции в отношении России коснулись и авиацию, в частности, был введено запрет на поставку в страну самолетов и комплектующих к них, а для российских авиакомпаний закрыли европейский рынок. Для минимизации последствий санкций президент РФ разрешил регистрировать права на иностранные ВС в России. Премьер-министр страны в свою очередь подписал постановление, согласно которому разрешается обслуживать самолеты с использование неоригинальных запчастей.