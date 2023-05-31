Работница благовещенского завода ОМК спасла тонувшую девушку

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
25 мая Светлана Казакова после работы решила проверить автомобиль, который недавно забрала из автосервиса, поэтому предложила своим дочерям покататься в пригороде.
— В городе готовились к крупному рок-фестивалю, часть дорог была перекрыта. Тогда мы решили поехать в сторону реки, — вспоминает события того дня Светлана Николаевна. — Ненадолго остановились на берегу — младшая дочь захотела пофотографировать реку. Место мы выбрали безлюдное. Отдыхающих вокруг было совсем немного.
Паркуясь, Светлана краем глаза увидела девушку, заходящую в воду прямо в одежде. Но так как на улице стояла 30-градусная жара, женщину это не насторожило. Когда фото были сделаны, Светлана с дочерями собрались уезжать, но заметила, что та самая девушка находится в воде без движения, вниз лицом.
— Я сразу поняла, что с ней что-то не так, потому что так надолго задержать дыхание невозможно. Первой к берегу побежала моя старшая дочь Екатерина. Я только услышала от нее: «Мама, я ее вытащу!». А я за ней — потому что в одиночку это сделать было невозможно.
Неимоверными усилиями Светлана с дочерью выволокли девушку на берег. Она была совершенно синяя, не дышала и не подавала признаков жизни.
— В первые секунды были паника и страх «я ничего не помню, что же делать», но быстро поняла, что, кроме меня, больше помочь некому и стала вспоминать, чему нас учили на заводских курсах. Я повернула девушку на бок и начала делать искусственное дыхание. Не помню, сколько времени прошло, мне до сих пор кажется, что те минуты превратились в вечность. Я уже сильно устала, но не позволяла себе останавливаться. Откуда-то прибежал мужчина и стал помогать мне.
Услышав первые вздохи, больше похожие на хрипы, спасатели были просто счастливы. Щеки спасенной девушки постепенно порозовели, и стало понятно, что она дышит сама, хоть и находится без сознания. К приезду скорой, которую вызвали случайные прохожие, девушка дышала почти нормально.
Сейчас спасенная находится в реанимации, ее здоровью ничего не угрожает. Светлана с дочерью планируют навестить ее, как только это станет возможно.
Руководство благовещенского завода приняло решение отметить героический поступок Светланы Казаковой и будет ходатайствовать о ее награждении за спасение на воде.
— Радует, что эта история закончилась благополучно для всех. Мы всем коллективом гордимся героизмом Светланы Николаевны, потому что нет ничего дороже человеческой жизни. Надеюсь, каждый из нас, увидев человека, попавшего в беду, поступит так же, как это сделала наша коллега. Эта ситуация еще раз показала, как важно помнить о безопасности не только на производстве, но и в повседневной жизни, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.