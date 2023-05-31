Работница благовещенского завода ОМК спасла тонувшую девушку

— В первые секунды были паника и страх «я ничего не помню, что же делать», но быстро поняла, что, кроме меня, больше помочь некому и стала вспоминать, чему нас учили на заводских курсах. Я повернула девушку на бок и начала делать искусственное дыхание. Не помню, сколько времени прошло, мне до сих пор кажется, что те минуты превратились в вечность. Я уже сильно устала, но не позволяла себе останавливаться. Откуда-то прибежал мужчина и стал помогать мне.