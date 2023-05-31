Представитель «Ростеха» рассказала о российском аналоге системы организации перевозок

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Эта система начала разрабатываться ещё до того, как иностранные операторы отказались работать с Россией. Когда это произошло, разработка показала себя успешно, пишет RTVI.
АИС ОВП может осуществлять бронирование, продажу билетов и дополнительных услуг, оформление перевозочных документов, а также хранение и отображение информации о расписании рейсов, наличии мест и багажа.
Шарипова добавила, что факт успешной работы АИС в течение года «даёт предпосылку, что система устойчива», но в то же время она будет дорабатываться и, возможно, продвигаться на зарубежный рынок.