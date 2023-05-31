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Published Сегодня, 17:47

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Updated Сегодня, 17:59

Представитель «Ростеха» рассказала о российском аналоге системы организации перевозок

31 мая 2023, 17:47
Российская автоматизированная информационная система организации воздушных перевозок (АИС ОВП) «Леонардо» помогла в оформлении перелета более 44 миллионам пассажиров, сообщила управляющий директор по государственным программам и национальным проектам в госкорпорации «Ростех» Анна Шарипова.

Эта система начала разрабатываться ещё до того, как иностранные операторы отказались работать с Россией. Когда это произошло, разработка показала себя успешно, пишет RTVI.

АИС ОВП может осуществлять бронирование, продажу билетов и дополнительных услуг, оформление перевозочных документов, а также хранение и отображение информации о расписании рейсов, наличии мест и багажа. 

Шарипова добавила, что факт успешной работы АИС в течение года «даёт предпосылку, что система устойчива», но в то же время она будет дорабатываться и, возможно, продвигаться на зарубежный рынок.

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