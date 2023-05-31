Появилось новое видео драки между кондкутором и пассажиром автобуса в Уфе

В Уфе в автобусе подрались пассажир с кошкой и кондуктор.Как пишет UTV со ссылкой на самих очевидцев, кондуктор «Башавтотранса» якобы был пьян и не захотел обилечивать подростка. За юношу вступился мужчина, который предложил заплатить за него, однако кондуктора такой вариант не устроил: спор между мужчинами быстро перерос в потасовку.