Появилось новое видео драки между кондкутором и пассажиром автобуса в Уфе

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В Уфе в автобусе подрались пассажир с кошкой и кондуктор.Как пишет UTV со ссылкой на самих очевидцев, кондуктор «Башавтотранса» якобы был пьян и не захотел обилечивать подростка. За юношу вступился мужчина, который предложил заплатить за него, однако кондуктора такой вариант не устроил: спор между мужчинами быстро перерос в потасовку.
Уже на следующем видео, распространившемся в соцсетях видно, как драка прекратилась. Появившийся в кадре сотрудник, снявший свою униформу, заявил пассажирам, что «они не поедут». Мужчину с кошкой это явно возмутило, тот обронил несколько нелицеприятных высказываний в его адрес, обругав, его в частности, по национальному признаку. Повторной драки не произошло.