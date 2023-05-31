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Появилось новое видео драки между кондкутором и пассажиром автобуса в Уфе

31 мая 2023, 13:57
Фото: 1MI
На кадрах нового видео ранее вступившие в драку мужчины продолжают выяснять отношения. Заступившийся за мальчика пассажир сыпет оскорблениями в адрес кондуктора. Видео публикует телеграм-канал БашДТП.

В Уфе в автобусе подрались пассажир с кошкой и кондуктор.Как пишет UTV со ссылкой на самих очевидцев, кондуктор «Башавтотранса» якобы был пьян и не захотел обилечивать подростка. За юношу вступился мужчина, который предложил заплатить за него, однако кондуктора такой вариант не устроил: спор между мужчинами быстро перерос в потасовку.

Видео: БашДТП/ Telegram

Уже на следующем видео, распространившемся в соцсетях видно, как драка прекратилась. Появившийся в кадре сотрудник, снявший свою униформу, заявил пассажирам, что «они не поедут». Мужчину с кошкой это явно возмутило, тот обронил несколько нелицеприятных высказываний в его адрес, обругав, его в частности, по национальному признаку. Повторной драки не произошло.

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