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Поддельный сыр из Башкирии нашли в соседнем регионе

31 мая 2023, 16:11
Фото: 1MI
Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила поддельный сыр. Образец продукта на исследования привезли инспекторы Управления Россельхознадзора по Свердловской области, сообщает ЕАН.

По словам пресс-секретаря ведомства Натальи Сайфулиной, в сырах, взятых на пробу, химики выявили растительные жиры, которые не должны содержаться в молочной продукции, которая, как выяснилось, производится в Башкирии.

Помимо этого ЕАН, ссылаясь на источник, сообщает, что данный сыр доступен к покупке в нескольких уральских регионах. Информацию о несоответствии товара Россельхознадзор передаст республиканскому ведомству. В отношении недобросовестных фермеров будут применены санкции.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Сыр#Продукты#Продукты питания#Общество
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