Поддельный сыр из Башкирии нашли в соседнем регионе

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
По словам пресс-секретаря ведомства Натальи Сайфулиной, в сырах, взятых на пробу, химики выявили растительные жиры, которые не должны содержаться в молочной продукции, которая, как выяснилось, производится в Башкирии.
Помимо этого ЕАН, ссылаясь на источник, сообщает, что данный сыр доступен к покупке в нескольких уральских регионах. Информацию о несоответствии товара Россельхознадзор передаст республиканскому ведомству. В отношении недобросовестных фермеров будут применены санкции.