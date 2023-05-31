По простыне с 17 этажа: уфимец попытался выйти из дома через окно, но потерпел фиаско

В Затоне под окнами жилого дома на проспекте Дружбы Народов обнаружено тело мужчины. По словам местных жителей, накануне утром погибший пытался покинуть квартиру на 17 этаже по связанным покрывалу, электрическому кабелю и целлофану, но сорвался и погиб. Жильцы негодуют, что ничем не накрытое тело якобы пролежало на улице полдня, пугая прохожих.