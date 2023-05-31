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По простыне с 17 этажа: уфимец попытался выйти из дома через окно, но потерпел фиаско

31 мая 2023, 07:06
Фото: 1MI
Трагедия произошла в уфимском Затоне, подробности сообщают очевидцы в соцсетях

В Затоне под окнами жилого дома на проспекте Дружбы Народов обнаружено тело мужчины. По словам местных жителей, накануне утром погибший пытался покинуть квартиру на 17 этаже по связанным покрывалу, электрическому кабелю и целлофану, но сорвался и погиб. Жильцы негодуют, что ничем не накрытое тело якобы пролежало на улице полдня, пугая прохожих.

Известно, что гибелью мужчины заинтересовались следователи.

Отметим, что летом, как правило, часто выпадают из окон дети. Так, несколькими днями ранее из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены бвли констатировать смерть маленького мальчика.

#Валерия Панаева
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