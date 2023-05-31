Организаторы премии РАСО-2023 объявили победителей

Лауреатами номинации «Перехват инициативы» стали компания «Вкусно – и точка», отличившаяся самой ярком кампанией по ребрендингу, а также МТС Travel – за выстраивание имиджа эксперта на рынке путешествий и качественного сервиса. Приз получила и компания VK, которая в кратчайшие сроки разработала официальный российский магазин приложений для андроидов и создала ряд цифровых продуктов для некоторых секторов – HR, финансового сектора и аналитики данных, пишет rostovgazeta.ru.