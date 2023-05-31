Организаторы премии РАСО-2023 объявили победителей

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Лауреатами номинации «Перехват инициативы» стали компания «Вкусно – и точка», отличившаяся самой ярком кампанией по ребрендингу, а также МТС Travel – за выстраивание имиджа эксперта на рынке путешествий и качественного сервиса. Приз получила и компания VK, которая в кратчайшие сроки разработала официальный российский магазин приложений для андроидов и создала ряд цифровых продуктов для некоторых секторов – HR, финансового сектора и аналитики данных, пишет rostovgazeta.ru.
В номинации «Бизнес-солидарность» получили награды СОНР, Национальный ESG-альянс и адвокатское бюро KR&P. Эти компании были отмечены за отстаивание коллективных интересов бизнеса и позицию вне рамок защиты корпоративного бренда. Отдельно жюри отметило компанию “Авито”, которая получила приз за эффективную самоорганизацию отрасли.
В номинации «Большая повестка» победили “Сибур”, “Росатом” и X5 Group. Компания «Сибур» была отмечена за консолидацию и сохранение отраслевой устойчивости, “Росатом” награждена за реализацию проектов по долгосрочным государственным приоритетам, а X5 Group смогла обеспечить продовольственную стабильность в кризисных условиях.
В категории «Идеальный шторм», которая была посвящена сохранению и развитию репутационной платформы в условиях сильнейших внешних вызовов, победителями стали “Тинькофф”, “Озон” и Московская биржа. За положительные сдвиги в сфере экологической репутации организаторы признали лучшими РУСАЛ, “Полюс” и группу компаний “Дело” в рамках номинации «Переход на зеленый».
Наиболее эффективные соцпрограммы организации отмечены в номинации, посвященной социализации бизнеса. В число победителей вошли Х5 Group, “Авито” и Почта Банк. В номинации «Разрыв шаблона» победили “Московский метрополитен”, “Росатом” и Национальная система платежных карт (НСПК).
Награды в номинации «Для первого лица» – за персональную репутацию руководителя бизнеса – получили руководитель “Газпром нефти” Александр Дюков, глава ”Норникеля” Владимир Потанин и Федор Овчинников, владеющий сетью пиццерий «Додо Пицца».
Напомним, что впервые премия РАСО проводилась в 2021 году. Конкурс направлен на популяризацию подходов к решению нестандартных задач в области связей с общественностью. Речь идет о задачах, которые связаны с эффективностью бизнеса. Компании “Тинькофф” и “Авито” стали специальными партнерами премии РАСО-2023. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.