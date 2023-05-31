Мусорную площадку почти за 6 млн рублей установят прямо на кладбище в Уфе

Сообщается, что итоги конкурса подведут 8 июня. Подрядчику необходимо будет провести разработку грунта и положить асфальт, установить ограды, а также сделать дорогу из гравия до площадки. Начальная стоимость контракта 5,946 миллиона рублей. Финансирование будет обеспечено за счет средств из городского бюджета.