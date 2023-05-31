mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Изображение материала

Мусорную площадку почти за 6 млн рублей установят прямо на кладбище в Уфе

31 мая 2023, 10:02
Фото: 1MI

Новую площадку для мусора за 5,9 млн рублей установят на Северном кладбище в Уфе

Мэрия Уфы ищет подрядчика для работ по благоустройству площадки размещения ТКО и прилегающей территории Северного кладбища, тендер был размещен на портале госзакупок

Сообщается, что итоги конкурса подведут 8 июня. Подрядчику необходимо будет провести разработку грунта и положить асфальт, установить ограды, а также сделать дорогу из гравия до площадки. Начальная стоимость контракта 5,946 миллиона рублей. Финансирование будет обеспечено за счет средств из городского бюджета.

Напомним, ранее депутаты уфимского Горсвоета проголосовали за создание почетных кварталов для захоронения участников СВО на двух уфимских кладбищах. В частности, такие кварталы появятся на Северном и Южном кладбищах. Определением их местоположения будут заниматься власти города.

Читайте также:
В Уфе дорогу до большого кладбища отремонтируют за 9 миллионов рублейДополнительные автобусы к кладбищам в Уфе — информация для горожанМуртазу Рахимова похоронили на Мусульманском кладбище в Уфе
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Мэрия#Город#Общество
Подпишитесь
Глава ЧВК «Вагнер» оценил вероятность прилета беспилотников в Башкирию
Сегодня, 07:35
Семь майских ЧП с самолетами, в которых летели жители Башкирии
Сегодня, 08:39
Кварталы для захоронения участников СВО из Башкирии появятся на двух кладбищах Уфы
Сегодня, 06:50
В Уфе кондуктор автобуса налетел на пассажира из-за его доброты
Сегодня, 05:25
Новые паспорта и выплаты: законы, вступающие в силу в Башкирии с 1 июня 2023 года
Вчера, 10:16
В Почта Банке рассказали о выгодных условиях по вкладам
Сегодня, 07:02