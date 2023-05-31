Мусорную площадку почти за 6 млн рублей установят прямо на кладбище в Уфе

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
Сообщается, что итоги конкурса подведут 8 июня. Подрядчику необходимо будет провести разработку грунта и положить асфальт, установить ограды, а также сделать дорогу из гравия до площадки. Начальная стоимость контракта 5,946 миллиона рублей. Финансирование будет обеспечено за счет средств из городского бюджета.
Напомним, ранее депутаты уфимского Горсвоета проголосовали за создание почетных кварталов для захоронения участников СВО на двух уфимских кладбищах. В частности, такие кварталы появятся на Северном и Южном кладбищах. Определением их местоположения будут заниматься власти города.