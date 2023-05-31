Минеева провела круглый стол по теме внедрения в школы международных программ

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Издание properm.ru пишет, что на открытии мероприятия уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве отметила, что международные образовательные программы для учеников школ и вузов актуальны, а также подчеркнула, что информации о дополнительном образовании в сфере межкультурных коммуникаций с единомышленниками из дружественных государств недостаточно. В рамках проведения круглого стола участники поговорили об опыте и стратегии образовательного консорциума «Аврора» по реализации системы образовательных проектов как инновационного механизма развития креативного потенциала страны.
По словам Татьяны Минеевой, в соответствии с прогнозными показателями стратегического планирования до 2030 года свыше восьмидесяти процентов детей от пяти до восемнадцати лет будут охвачены востребованными программами допобразования. Каждый школьник получит индивидуальную образовательную программу, отвечающую выбранному профессиональному направлению.
Представитель департамента образования провинции Шэньси (Китай) Ван Баоай отметила высокий интерес семей из Китая к летним образовательным лагерям консорциума “Аврора”. Их ключевыми задачами являются самореализация и развитие талантов, профессиональных коммуникаций с единомышленниками из дружественных государств. Это продвинет международное сотрудничество между Российской Федерацией и КНР на совершенно иной уровень, а также познакомит учеников из-за рубежа с историей и культурой РФ.
Глава Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи рассказал о том, что народ Индии проявляет традиционный интерес к истории, культуре и образованию Российской Федерации. Он отметил, что на данный момент важность имеет значительное увеличение предложения образовательных услуг, и подчеркнул, что организация поддерживает международную образовательную программу МВА и готова активно ее продвигать для развития профессиональных коммуникаций.
Заместитель главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество) Павел Шевцов рассказал о недостатке информации и предложений на рынке международных образовательных услуг для учеников школ и вузов в укреплении международных связей, создание новых рынков и пространства экономического сотрудничества с дружественными странами.
По его словам, Россотрудничество готово оказать поддержку в продвижении международной образовательной программы через сеть центров в дружественных государствах, чтобы создать среду развития межкультурных профессиональных коммуникаций, востребованных национальными экономиками России и дружественных государств (Индия, Китай, Турция, Иран и др.). Инициатором международных образовательных проектов с позиции дружбы в многополярном мире выступает именно Российская Федерация.
Из заявления главы образовательного консорциума Гюнай Абиловой стало известно о полном завершении подготовки к старту международной образовательной программы формирования кадрового резерва РФ со школьной скамьи нового поколения (MBA - Young Generation Program), в основу которой ляжет личное и профессиональное сотрудничество с коллегами из дружественных государств.