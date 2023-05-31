Минеева провела круглый стол по теме внедрения в школы международных программ

Издание properm.ru пишет, что на открытии мероприятия уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве отметила, что международные образовательные программы для учеников школ и вузов актуальны, а также подчеркнула, что информации о дополнительном образовании в сфере межкультурных коммуникаций с единомышленниками из дружественных государств недостаточно. В рамках проведения круглого стола участники поговорили об опыте и стратегии образовательного консорциума «Аврора» по реализации системы образовательных проектов как инновационного механизма развития креативного потенциала страны.