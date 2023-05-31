ЛДПР помогает!

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:35
ЛДПР — старейшая партия в истории современной России, которая работает не от выборов к выборам, а на протяжении многих лет осуществляет свою деятельность, чтобы сделать жизнь граждан нашей страны лучше.
Башкортостанское региональное отделение ЛДПР ведет активную агитационную работу, освещая свою деятельность в средствах массовой информации и социальных сетях, а также размещая на территории республики баннеры с логотипом ЛДПР. Между тем, общаясь с избирателями, мы выяснили, что жители Башкирии чаще всего узнают о деятельности ЛДПР благодаря эффекту «сарафанного радио», рассказывая друг другу о том, как благодаря помощи ЛДПР им удалось выбраться из тяжелой жизненной ситуации и решить свою проблему. Обращаясь в ЛДПР, как в последнюю инстанцию, люди делятся своей бедой, в надежде найти помощь и поддержку. На вопрос о том, где они узнали о деятельности ЛДПР, чаще всего люди отвечают, что узнали от знакомых, посторонних людей, которым помогли. Были случаи, когда людям советовали обратиться за помощью в ЛДПР сотрудники полиции и прокуратуры.
Своевременное вмешательство депутатов ЛДПР, способствует положительному урегулированию многих вопросов. Это действительно так. Подтверждением тому служат многочисленные слова благодарности, которые обратившиеся дарят нам в ответ на оказанную им помощь. Люди говорят ЛДПР: «Спасибо!».
В Общественную приемную ЛДПР обратилась жительница города Уфы — супруга военнослужащего, с вопросом о том, что ее муж в ходе выполнения боевой задачи попал под обстрел и получил боевое ранение. Однако положенных ему выплат он не получил.
Только после направления депутатских запросов в органы прокуратуры командиром части был издан приказ об оказании военнослужащему меры социальной поддержки в виде выплаты 3 миллионов рублей, а также организованы дополнительные мероприятия для рассмотрения вопроса о производстве выплаты военнослужащему страховой суммы по обязательному государственному страхованию военнослужащих.
К депутатам ЛДПР обратилась жительница Иглинского района — супруга участника СВО по поводу неправомерных действий коллекторов. Несмотря на приостановление исполнительных производств, коллекторы посредством телефонных звонков и угроз незаконно пытались взыскать задолженность с семьи участников СВО. После оперативного вмешательства ЛДПР и направления депутатских запросов, незаконные действия коллекторов были пресечены.
К депутату ЛДПР обратилась супруга жителя Бижбулякского района, призванного на военную службу по мобилизации с вопросом об отказе в выплате единовременной денежной выплате в размере 20000 тысяч рублей членам семей мобилизованных по причине отсутствия регистрации по месту проживания.
Только после направления ЛДПР депутатских запросов членам семьи участника СВО была выплачена единовременная денежная выплата.
В связи со смертью одинокой мамы — племянницы Резеды Кучуковой, двое несовершеннолетних детей остались сиротами. Ввиду преклонного возраста и имеющейся инвалидности жительница Уфы не смогла взять детей к себе. Детей забрали в детский дом. После смерти мамы у них осталось квартира, которую нужно было переоформить на детей, однако длительное время ответственные лица не занимались оформлением документов, чтобы сохранить жилье за внуками, а самостоятельные обращения заявительницы результатов не принесли.
Только после обращения в ЛДПР и направления депутатских запросов в прокуратуру, ответственные лица приняли меры для вступления детей в наследство матери. Дети получили свидетельства о праве на наследство.
Из-за тяжелой болезни Оксана Фролова перестала ходить и на протяжении двух лет не могла выйти на улицу. Женщине жизненно необходима была инвалидная коляска. За помощью она обратилась в ЛДПР. После депутатских запросов жительнице Стерлитамака установлена первая группа инвалидности и оформлена новая программа реабилитации. Также женщина получила две коляски — для дома и для прогулки, а также все положенные ей льготы.
Работники нескольких предприятий и предприятий Дуванского района обратились в ЛДПР по поводу нарушения трудовых прав и невыплаты заработной платы. Только после оперативного вмешательства депутатов ЛДПР и направления депутатских запросов, обратившимся была в полном объеме выплачена заработная плата и восстановлены их трудовые права.
Главная задача депутатов ЛДПР — решение проблем граждан. Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, столкнулись с несправедливостью и беззаконием — обращайтесь в ЛДПР! Телефон горячей линии депутата Госдумы РФ Ивана Сухарева: 88007004540.