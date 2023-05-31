ЛДПР помогает!

Башкортостанское региональное отделение ЛДПР ведет активную агитационную работу, освещая свою деятельность в средствах массовой информации и социальных сетях, а также размещая на территории республики баннеры с логотипом ЛДПР. Между тем, общаясь с избирателями, мы выяснили, что жители Башкирии чаще всего узнают о деятельности ЛДПР благодаря эффекту «сарафанного радио», рассказывая друг другу о том, как благодаря помощи ЛДПР им удалось выбраться из тяжелой жизненной ситуации и решить свою проблему. Обращаясь в ЛДПР, как в последнюю инстанцию, люди делятся своей бедой, в надежде найти помощь и поддержку. На вопрос о том, где они узнали о деятельности ЛДПР, чаще всего люди отвечают, что узнали от знакомых, посторонних людей, которым помогли. Были случаи, когда людям советовали обратиться за помощью в ЛДПР сотрудники полиции и прокуратуры.