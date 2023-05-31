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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

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Как валяется, так и оставили: смотрим, как выглядит благоустройство в городе Башкирии

31 мая 2023, 12:37
Фото: mkset.ru

Сделали ремонт: в Туймазах на территории больницы покрасили люк и сломанные бордюры

Речь идет о Туймазинской ЦРБ, на территории которой проблемы с поломанными и вырванными бордюрами решили побелкой, в каких-то местах пришлось собирать даже мозаику из расколотого камня. Подробнее в репортаже Mkset.

Центральная районная больница в Туймазах преображается после зимы и благоустраивает территорию по мере своих возможностей. Руководство больницы приняло решение провести небольшой косметический ремонт и побелить все то, что не пощадило время. 

Так, покосившиеся и поломанные бордюры оказались окрашены белым. Однако отметим, что в некоторых местах, где целость камня все же сохранилась, выглядит все еще прилично. 

Фото: mkset.ru

Представлен на территории больницы и такой арт-объект. С виду, действительно, кажется, что все так и было задумано. 

Фото: mkset.ru

Придать яркости решили даже канализационному люку, однако по какой-то причине не все люки были этого удостоены. Предполагаем, что до них еще не успели добраться, так как на территории ЦРБ работы еще продолжаются. 

Фото: mkset.ru

Но на фоне этого бюджетного благоустройства еще больше в глаза бросаются потрепанные «остатки былой роскоши». На территории больницы для удобства пациентов обустроены места отдыха - беседки и скамейки. Однако краска с них облупилась и выцвела, а скамейкам в некоторых местах требуется «скорая помощь». 

Кажется, повторно беседки не окрашивали не один десяток лет.Кажется, повторно беседки не окрашивали не один десяток лет.
Кажется, повторно беседки не окрашивали не один десяток лет.Кажется, повторно беседки не окрашивали не один десяток лет.
Кажется, повторно беседки не окрашивали не один десяток лет.
Фото: mkset.ru

К сожалению, не в лучшем состоянии и само здание Туймазинской ЦРБ. Особенно удручающий вид зданию придают относительно новый корпус детской поликлиники. 

Фото: mkset.ru

В некоторых местах зданию, действительно, нужна побелка, возможно даже больше, чем канализационному люку. 

Как мы уже отметили, работы по «косметическому ремонту» на территории больницы ведутся до сих пор.

Фото: mkset.ru

И если в некоторых местах побелка и покраска может хоть не надолго, но решить проблему, то для потрескавшегося асфальта и перерытой парковки нужно что-то более действенное.   

Фото: mkset.ru

Все это складывается в одну не совсем приятную картину — Туймазинская ЦРБ находится запустении. 

Руководство медучреждения, судя по всему, обеспокоено внешним обликом здания ровно настолько, чтобы отдать распоряжение только о побелке поломанных бордюров и люков.

Mkset запросил комментарий в Минздраве Башкирии и в мэрии Туймазов с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после его получения.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Больница#Благоустройство#Общество#Город
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